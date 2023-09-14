أول مصرية في تاريخ الملاكمة.. يمنى عياد تتأهل لأولمبياد باريس 2024

ووصلت يمنى عياد إلى نصف النهائي بعد فوزها على بطلة إثيوبيا بنتيجة 5/0.

وحققت يمنى عياد العام الماضي، الميدالية البرونزية في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية، كأول ملاكمة مصرية في التاريخ.