أول مصرية في تاريخ الملاكمة.. يمنى عياد تتأهل لأولمبياد باريس 2024
تأهل يمنى عياد جاء بعد فوزها 3/1 على الملاكمة الجزائرية فاطمة الزهراء عبد القادر.
تأهلت المصرية يمنى عياد لأولمبياد باريس 2024.
وكتبت يمنى عياد التاريخ بعدما باتت أول مصرية في الملاكمة.
وجاء تأهل يمنى عياد بعد فوزها 3/1 على الملاكمة الجزائرية فاطمة الزهراء عبد القادر في نصف نهائي بطولة أفريقيا في منافسات وزن تحت 54 كغم.
ووصلت يمنى عياد إلى نصف النهائي بعد فوزها على بطلة إثيوبيا بنتيجة 5/0.
وحققت يمنى عياد العام الماضي، الميدالية البرونزية في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية، كأول ملاكمة مصرية في التاريخ.