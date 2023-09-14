يمنى عياد
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أول مصرية في تاريخ الملاكمة.. يمنى عياد تتأهل لأولمبياد باريس 2024

تأهل يمنى عياد جاء بعد فوزها 3/1 على الملاكمة الجزائرية فاطمة الزهراء عبد القادر.

تأهلت المصرية يمنى عياد لأولمبياد باريس 2024.

وكتبت يمنى عياد التاريخ بعدما باتت أول مصرية في الملاكمة.

وجاء تأهل يمنى عياد بعد فوزها 3/1 على الملاكمة الجزائرية فاطمة الزهراء عبد القادر في نصف نهائي بطولة أفريقيا في منافسات وزن تحت 54 كغم.

ووصلت يمنى عياد إلى نصف النهائي بعد فوزها على بطلة إثيوبيا بنتيجة 5/0.

وحققت يمنى عياد العام الماضي، الميدالية البرونزية في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية، كأول ملاكمة مصرية في التاريخ.

مصر
الملاكمة

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