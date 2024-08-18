استخدم هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، أسلوبًا جديدًا للاستشفاء، وذلك بعد أول مباراة للفريق الكتالوني في الدوري الإسباني.

وفاز برشلونة بمباراته الرسمية الأولى مع فليك على حساب فالنسيا بالدوري الإسباني بهدفين مقابل هدف وحيد، مساء أمس السبت.

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن فليك قرر أن يستخدم اللاعبون أجهزة جديدة، لتسريع عملية تعافي العضلات.

ووفقًا للصحيفة يستخدم اللاعبون تقنية "نقص الأكسجة"، بحيث تتلقى ألياف العضلات كمية أقل من الأكسجين.

وقالت الصحيفة: "نقص الأكسجة هو أسلوب يستخدم للتأكد من أن ألياف العضلات تتلقى كمية أقل من الأكسجين، لتتعافى العضلات بشكل أفضل وأسرع".

وأشارت الصحيفة إلى هذا الأسلوب ليس جديدًا على فليك، كونه استخدمه في وقت سابق مع نادي بايرن ميونخ، عندما كان مدربًا للفريق البافاري.

ونشر لامين يامال صورة له على منصة "إنستغرام" وهو يرتدي قناع "نقص الأكسجة".

يذكر أن برشلونة بدأ موسمه في الدوري الإسباني بفوز مهم، بعد أن سجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ثنائية من الأهداف ليقود برشلونة إلى الفوز 2-1 بعدما كان متأخرًا بهدف أمام فالنسيا في مستهل مشوارهما في الليغا أمس السبت.