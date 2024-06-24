تغطية مباشرة.. مباراة إيطاليا وكرواتيا في كأس أوروبا 2024

يخوض منتخب إيطاليا مواجهة مصيرية أمام كرواتيا، في ختام منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، بعد الخسارة أمام إسبانيا في المباراة الماضية.

وبعد فوز إيطاليا 2-1 على ألبانيا في المباراة الأولى، أبقى سباليتي ثقته في التشكيلة نفسها، لكنها خسرت 1-صفر أمام إسبانيا.

وضمنت إسبانيا بالفعل صدارة المجموعة برصيد ست نقاط، بينما تحتاج إيطاليا، التي حصدت ثلاث نقاط، للتعادل مع كرواتيا لتضمن التأهل إلى دور الستة عشر في المركز الثاني.

وحال خسارتها أمام كرواتيا، ستتراجع إيطاليا وستكون فرص تأهلها مرهونة بكونها ضمن أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث، أو قد تودع المسابقة إذا فازت ألبانيا على إسبانيا.

وتتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة إيطاليا وكرواتيا في كأس أوروبا "يورو 2024" خلال السطور القادمة: