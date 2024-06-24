تغطية مباشرة.. مباراة إيطاليا وكرواتيا في كأس أوروبا 2024
يخوض منتخب إيطاليا مواجهة مصيرية أمام كرواتيا، في ختام منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، بعد الخسارة أمام إسبانيا في المباراة الماضية.
وبعد فوز إيطاليا 2-1 على ألبانيا في المباراة الأولى، أبقى سباليتي ثقته في التشكيلة نفسها، لكنها خسرت 1-صفر أمام إسبانيا.
وضمنت إسبانيا بالفعل صدارة المجموعة برصيد ست نقاط، بينما تحتاج إيطاليا، التي حصدت ثلاث نقاط، للتعادل مع كرواتيا لتضمن التأهل إلى دور الستة عشر في المركز الثاني.
وحال خسارتها أمام كرواتيا، ستتراجع إيطاليا وستكون فرص تأهلها مرهونة بكونها ضمن أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث، أو قد تودع المسابقة إذا فازت ألبانيا على إسبانيا.
وتتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة إيطاليا وكرواتيا في كأس أوروبا "يورو 2024" خلال السطور القادمة:
تشكيل الفريقين
كرواتيا: دومينيك ليفاكوفيتش ويوسيب ستانيسيتش ويوسيب سوتالو ومارين بونجارشيتش وياسكو جفارديول ولوكا مودريتش (القائد) ومارسيلو بروزوفيتش وماتيو كوفاتشيتش وأندريه كراماريتش وماريو باساليتش.
إيطاليا: جيانلويجي دوناروما (القائد) وجيوفاني دي لورينتسو وأليساندرو باستوني وريكاردو كالافيوري وماتيو دارميان ونيكولو باريلا وجورجينيو وفيدريكو ديماركو ولورينتسو بليجريني وجياكومو راسبادوري وماتيو ريتيجي.
انطلاق المباراة بين منتخبي كرواتيا وإيطاليا
الدقيقة 5: دوناروما حارس إيطاليا ينقذ تصويبة قوية لمنتخب كرواتيا
الدقيقة 7: دفاع كرواتيا يبعد كرة عرضية لمنتخب إيطاليا
الدقيقة 13: كرة عرضية من كرواتيا يبعدها دفاع إيطاليا
الدقيقة 21: ضربة رأس لمنتخب إيطاليا بجوار القائم في محاولة قريبة أمام مرمى كرواتيا
الدقيقة 27: ضربة رأس خطيرة من إيطاليا أبعدها الحارس
الدقيقة 31: دوناروما يبعد كرة عرضية جديدة من منتخب كرواتيا