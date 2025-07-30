يقلد لامين يامال.. فينيسيوس جونيور يظهر بـ"نيو لوك" غريب لأول مرة (صور)

يبدو أن البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، قرر إلقاء كل ما يقال عنه الفترة الحالية من وجود أزمة مع ناديه بشأن مسألة تمديد عقده خلف ظهره، وقرر تصفية ذهنه بعمل "نيو لوك" جديد مقارب لما فعله لامين يامال، نجم برشلونة.

وكان يامال قد ظهر مؤخرا بشعر مصبوغ باللون الأصفر بشكل كامل، في مظهر نال انتقادات واسعة خاصة بعد بلوغه عامه الـ18، وقيام ناديه بمنحه قميص رقم "10"، الخاص بالأساطير في النادي وارتداه من قبل الأرجنتيني ليونيل ميسي، ورونالدينيو.

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وعلى خطى يامال، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لفينيسيوس وهو صابغ شعره أيضا باللون الأصفر، ويمارس رياضة البادل خلال فترة إجازته، بالإضافة إلى تدريبات بدنية قوية أخرى، استعدادا للانخراط في التدريبات مع فريقه عقب العودة من الإجازة.

وشهدت الفترة الأخيرة جدالا واسعا بين "فيني" وإدارة الميرنغي، بسبب مفاوضات تمديد عقد النجم البرازيلي مع ريال مدريد، حيث لم تشهد أي تقدم ملموس، في حين أن أندية سعودية تبدو مستعدة لخطفه من النادي الملكي.

ويمتد عقد فينيسيوس الحالي مع ريال مدريد حتى صيف 2027، وأفادت أنباء مؤخراً بأن اللاعب أوقف المفاوضات لتوقيع عقد جديد، لمطالبته بالحصول على أعلى راتب في الفريق، متساوياً مع زميله كيليان مبابي.

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وفي صيف 2024، أبرم ريال مدريد صفقة من العيار الثقيل في سوق الانتقالات، بتعاقده مع مبابي بعد 7 أعوام قضاها مع باريس سان جيرمان.

وقرر مبابي الانضمام إلى العملاق الإسباني في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع الفريق الباريسي.