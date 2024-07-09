كشفت تقارير صحفية عن اهتمام مسؤولي النادي الأهلي السعودي، بلاعب تشيلسي الإنجليزي، رحيم ستيرلينغ، لضمه بالموسم الصيفي الحالي.

وذكرت مصادر مطلعة لموقع "CaughtOffside" أن إدارة النادي الإنجليزي بدأت البحث عن بديل لرحيم الذي قد يحاول الأهلي تغيير رأيه والانتقال به إلى السعودية.

وبين الموقع أن من المتوقع أن يقوم مسؤولو النادي السعودي باتخاذ خطوة للتعاقد مع اللاعب الإنجليزي الدولي صاحب الخبرة هذا الصيف.

وأضاف الموقع أن تشيلسي يخطط، أيضًا لتقديم عقد طويل الأجل للألماني كريم أديمي حتى 2030/2031، ليحل محل رحيم سترلينغ، الذي لديه اهتمام من الدوري السعودي للمحترفين.

ويلعب رحيم ستيرلينغ البالغ من العمر 29 عامًا لصفوف تشيلسي منذ يوليو 2022، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها نحو 56.20 مليون يورو.