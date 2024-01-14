كوت ديفوار تفتتح كأس الأمم الأفريقية بالفوز على غينيا بيساو
افتتح منتخب كوت ديفوار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة على أرضه ووسط جمهوره بالفوز على نظيره غينيا بيساو، بنيتجة (2-0)، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، على ملعب "الحسن واتارا" ضمن منافسات الجولة الأولى.
وتحتضن كوت ديفوار منافسات النسخة 34 لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بداية من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل.
ويتواجد منتخب كوت ديفوار مع غينيا بيساو في المجموعة الأولى مع منتخبات نيجيريا وغينيا الاستوائية.
وسجل سيكو فوفانا لاعب وسط منتخب كوت ديفوار، الهدف الأول لمنتخب بلاده في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد توغل رائع بالكرة وسط دفاعات غينيا بيساو.
وأحرز كراسو الهدف الثاني في الدقيقة 57 من عمر الشوط الثاني، بعد عرضية من بامبا حولها كراسو بشكل رائع في مرمى غينيا بيساو.
وتصدر فريق المدرب جان لويس جاسكيه المجموعة الأولى بثلاث نقاط، في انتظار نتيجة مواجهة نيجيريا وغينيا الاستوائية اليوم الأحد.