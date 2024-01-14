كوت ديفوار تفتتح كأس الأمم الأفريقية بالفوز على غينيا بيساو

افتتح منتخب كوت ديفوار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة على أرضه ووسط جمهوره بالفوز على نظيره غينيا بيساو، بنيتجة (2-0)، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، على ملعب "الحسن واتارا" ضمن منافسات الجولة الأولى.

وتحتضن كوت ديفوار منافسات النسخة 34 لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بداية من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل.

ويتواجد منتخب كوت ديفوار مع غينيا بيساو في المجموعة الأولى مع منتخبات نيجيريا وغينيا الاستوائية.