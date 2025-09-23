أمطار غزيرة تضرب ملعب الشرائع قبل انطلاق مباراة الاتحاد والوحدة (فيديو)

تساقطت الأمطار بغزارة على ملعب الشرائع الذي يستضيف مواجهة الاتحاد السعودي أمام الوحدة، ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويدخل الاتحاد اللقاء باحثاً عن إكمال رحلته في البطولة على أمل الحفاظ على لقبه الذي حقَّقه الموسم الماضي وجمع من خلاله بين الثنائية، وتأتي هذه المواجهة بعد انتصار صعب حققه "العميد" أمام النجمة في الجولة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين.

ويعيش الاتحاد فترة ليست مثالية على صعيد الأداء الفني، لكنه يأمل اليوم حجز بطاقة التأهل والعبور نحو الدور المقبل.

أما الوحدة القادم من دوري الدرجة الأولى، فإنه يأمل بإحراج الاتحاد وتحقيق مفاجأة أمامه، لكن الفريق يعيش حالة فنية صعبة بالخسارة في أول مباراتين بدوري يلو والبقاء في المركز الأخير حتى الآن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تكشف عن تساقط الأمطار بغزارة على أرض الملعب، في أجواء ماطرة صعبة.

ومن المنتظر أن يدفع الفرنسي لوران بلان، المدير الفني للاتحاد، بعدد من العناصر البديلة أمام الوحدة، لإراحة بعض اللاعبين الأساسيين لخوض المباراة التالية مع النصر في كلاسيكو الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي، والمقرر لها يوم الجمعة 26 سبتمبر.