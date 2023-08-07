هل سيتأثر مانشستر سيتي بخروج اللاعبين الأساسيين؟
كانت مواجهة آرسنال في كأس الدرع الخيرية أول اختبار لمانشستر سيتي هذا الموسم، بعد ثلاثية الموسم الماضي.
وكان مانشستر سيتي في طريقه للفوز برابع ألقابه لكن آرسنال تعادل في الوقت القاتل قبل أن يفوز الغانرز بضربات الترجيح.
وخسر مانشستر سيتي جهود الألماني إلكاي غوندوغان ورياض محرز وانضم الأول لبرشلونة في صفقة انتقال حر في حين انتقل رياض محرز للأهلي السعودي.
وضم مانشستر سيتي لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاسيتش من تشيلسي وجوسكو جفارديول من لايبزيغ.
في المقابل أبرم آرسنال صفقات قوية بالتعاقد مع ديكلان رايس من ويستهام مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني، وتعاقد مع كاي هافيرتز مقابل 75 مليون يورو.
ونشرت صحيفة "ديلي ميل" تقريرا تحدثت فيه عن إمكانية تأثر مانشستر سيتي بخسارة غوندوغان ومحرز.
هل سيتأثر السيتي؟
سيشعر مانشستر سيتي بلا شك بخسارة غوندوغان ومحرز، اللذين كانا عنصرين مهمين منذ انضمامهما للنادي.
ومع كون كل من غوندوغان ومحرز يبلغ من العمر 32 عامًا، فمن المرجح أن يكون مانشستر سيتي قد حصل على أفضل سنوات من الثنائي.
وكان مانشستر سيتي على استعداد لتجديد عقد غوندوغان لعام واحد فقط، في حين أن العرض الذي تبلغ قيمته 30 مليون جنيه إسترليني الذي قدمه الأهلي لضم محرز ربما كان جيدًا للغاية بحيث لا يمكن رفضه.
ومع ذلك، ستظهر خسارة غوندوغان من منظور القيادة وكذلك بسبب موهبة لاعب الوسط الألماني.
وسجل غوندوغان العديد من الأهداف المهمة في النصف الثاني من الموسم الماضي، كما أن ثنائيته ضد مانشستر يونايتد جعلت مانشستر سيتي يرفع كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي.
وتؤكد الإحصائيات مساهمة غوندوغان في الفوز بالثلاثية، فقد لعب الموسم الماضي 51 مباراة في مختلف المسابقات، وسجل 11 هدفًا وصنع 7 أهداف.
كما بدأ غوندوغان أساسيا في 12 مباراة من أصل 13 مباراة في دوري أبطال أوروبا.
في المقابل كان تأثير محرز في دوري أبطال أوروبا محدودًا الموسم الماضي، حيث شارك في ثلاث مباريات فقط في الأدوار الإقصائية، لكنه سجل في البطولة 3 أهداف وصنع 2.
وسجل محرز الموسم الماضي 5 أهداف وصنع 10 في الدوري الإنجليزي، وسجل 5 أهداف في كأس الاتحاد الإنجليزي وهدفين في كأس رابطة المحترفين.
وفي المجموع خسر مانشستر سيتي لاعبين سجلا 26 هدفًا الموسم الماضي.
وقد يواجه غوارديولا أيضًا خسارة نجمين آخرين هما كايل ووكر وبرناردو سيلفا.
ويسعى بايرن ميونخ لضم ووكر، الذي ينتهي عقده في يونيو 2024، كما يرتبط برشلونة بضم برناردو سيلفا.
هل يوجد صفقات جديدة؟
بدا أن التعاقد مع كوفاسيتش سيشعر مانشستر سيتي أنه وجد الرجل المثالي لتعويض غوندوغان.
واعتبر غوارديولا أن كوفاسيتش الذي جاء مقابل 25 مليون جنيه إسترليني قادر على اللعب في المركز رقم 6 أو 8.
وأظهر الكرواتي بالفعل قدرته الفنية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتشير عروضه قبل الموسم إلى أنه سيتناسب بسلاسة مع مانشستر سيتي.
في حين قد يسمح وصول جفارديول لإيمريك لابورت بالمغادرة، لكن الكرواتي سيضيف مزيدًا من العمق إلى دفاع مانشستر سيتي.
وقد يعني ضم جفارديول أن ناثان آكي سيواصل العمل في مركز الظهير الأيسر، بالإضافة إلى السماح لجون ستونز بالعمل في دوره بين الدفاع والوسط.
لكن رحيل محرز غير المتوقع قد يترك مانشستر سيتي بخيارات أقل في الهجوم.
ويبدو أن غوارديولا يلمح إلى أن مانشستر سيتي قد يحتاج لدخول سوق الانتقالات في هذا المركز، وقال غوارديولا: "السوق مفتوح حتى نهاية أغسطس، أعتقد أن بعض الأشياء أو أشياء كثيرة ستحدث".
وأضاف: "سنرى ما إذا كنا بحاجة إلى جناحين أو لاعبين في الهجوم، سنرى ما سيحدث".