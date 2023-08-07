هل سيتأثر مانشستر سيتي بخروج اللاعبين الأساسيين؟

كانت مواجهة آرسنال في كأس الدرع الخيرية أول اختبار لمانشستر سيتي هذا الموسم، بعد ثلاثية الموسم الماضي.

وكان مانشستر سيتي في طريقه للفوز برابع ألقابه لكن آرسنال تعادل في الوقت القاتل قبل أن يفوز الغانرز بضربات الترجيح.

وخسر مانشستر سيتي جهود الألماني إلكاي غوندوغان ورياض محرز وانضم الأول لبرشلونة في صفقة انتقال حر في حين انتقل رياض محرز للأهلي السعودي.

وضم مانشستر سيتي لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاسيتش من تشيلسي وجوسكو جفارديول من لايبزيغ.

في المقابل أبرم آرسنال صفقات قوية بالتعاقد مع ديكلان رايس من ويستهام مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني، وتعاقد مع كاي هافيرتز مقابل 75 مليون يورو.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" تقريرا تحدثت فيه عن إمكانية تأثر مانشستر سيتي بخسارة غوندوغان ومحرز.