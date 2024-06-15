وفاة ساركيتش حارس مرمى ميلوول الإنجليزي عن 26 عاما

أكد نادي ميلوول، المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، وفاة حارس مرماه ومرمى الجبل الأسود ماتيا ساركيتش، اليوم السبت، عن 26 عاما.

وتعرض ساركيتش لوعكة صحية في وطنه أثناء وجوده في عطلة دولية، وذكرت صحيفة "فيستي" اليومية الصادرة في الجبل الأسود، أن ساركيتش توفي في شقة في بودفا في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وقال ميلوول في بيان: "الجميع في النادي يعبر عن تضامنه ويقدم تعازيه لعائلة ماتيا وأصدقائه في هذا الوقت الحزين للغاية".