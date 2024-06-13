موقف مصطفى محمد من التواجد مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس
تحدث طارق سليمان، طبيب منتخب مصر الأولمبي، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الأول ونانت الفرنسي، وموقفه من التواجد مع بعثة الفراعنة بأولمبياد باريس 2024.
ويستعد منتخب مصر الأولمبي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس، من الفترة 26 يوليو حتى 10 أغسطس 2024.
وأوقعت القرعة الخاصة بمنافسات كرة القدم للرجال، منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثالثة بجانب كل من إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومنيكان.
وقال طارق سليمان في تصريحات تلفزيونية: "تواصلت مع طبيب المنتخب الأول محمد أبو العلا وأرسل تشخيص إصابة مصطفى محمد وسيغيب من فترة 3 إلى 6 أسابيع وسنبلغ ميكالي، مدرب المنتخب الأولمبي، بذلك".
وتابع: "سنعقد جلسة مع محمد أبو العلا وسنوصل لميكالي الوضع بكل التفاصيل، وسنحدد إذا كان مصطفى محمد سيكون قادرًا على اللحاق بالأولمبياد حال انضمامه للمنتخب الأولمبي أم لا".
ويحق للمنتخب الأولمبي اختيار 3 لاعبين كبار للمشاركة في أولمبياد باريس، وكان قد تم الاستقرار على مصطفى محمد قبل إصابته.
يذكر أن مصطفى محمد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر الأول في مباراته أمام غينيا بيساو ضمن لقاءات تصفيات كأس العالم 2026.
يذكر أن منتخب مصر يعتلي صدارة المجموعة الأولى بتصفيات مونديال 2026، إذ يمتلك الفراعنة 10 نقاط، بعد الفوز في أول ثلاثة مواجهات على جيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو، قبل التعادل مع غينيا بيساو بالجولة الرابعة.