موقف مصطفى محمد من التواجد مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس

تحدث طارق سليمان، طبيب منتخب مصر الأولمبي، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مصطفى محمد، مهاجم المنتخب الأول ونانت الفرنسي، وموقفه من التواجد مع بعثة الفراعنة بأولمبياد باريس 2024.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس، من الفترة 26 يوليو حتى 10 أغسطس 2024.

وأوقعت القرعة الخاصة بمنافسات كرة القدم للرجال، منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثالثة بجانب كل من إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومنيكان.

وقال طارق سليمان في تصريحات تلفزيونية: "تواصلت مع طبيب المنتخب الأول محمد أبو العلا وأرسل تشخيص إصابة مصطفى محمد وسيغيب من فترة 3 إلى 6 أسابيع وسنبلغ ميكالي، مدرب المنتخب الأولمبي، بذلك".