تحدث علي الحبسي، حارس مرمى الهلال السابق، عن توقعاته لمباراة "الزعيم" أمام النصر، مساء السبت، في نهائي السوبر السعودي، الذي يجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، مؤكدًا أنه يخشى لدغات كريستيانو رونالدو، قائد "العالمي".

وتأهل الهلال إلى المباراة النهائية بعد فوزه على الأهلي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1)، في المقابل حقق النصر الفوز على حساب التعاون بثنائية نظيفة.

ويشارك الهلال في السوبر السعودي بصفته حامل لقبي الدوري والكأس، بينما يوجَد النصر بفضل وصافة بطولتي الدوري والكأس الموسم الماضي.

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وقال الحبسي، في تصريحات تلفزيونية: "الهلال لا يخشى أي أحد، ولكن إذا اخترت لاعبًا واحدًا أخشاه ويسبب مشاكل في مباراة الديربي، بالتأكيد سيكون رونالدو".

وأضاف: "رونالدو هو دائمًا اللاعب الأميَز، الذي يستطيع أن يصنع الفارق في أي مباراة".

وبسؤاله عن توقعاته للبطل، أشار الحبسي "الهلال سيفوز بركلات الترجيح".

ويعد الهلال أكثر الفرق تتويجًا بلقب كأس السوبر السعودي بواقع 4 مرات في نسخ 2015، 2018، 2021، 2023، مقابل لقبين للنصر، الذي خسر أمام الهلال في نصف نهائي الموسم الماضي.

وسبق للناديين الكبيرين أن التقيا في 174 لقاءً طوال التاريخ في مختلف البطولات والمسابقات، وتمكن الهلال من الفوز في 71 مواجهة، فيما كسب النصر 54 مباراة، وتعادل الفريقان في 49 لقاءً.

وعلى مستوى بطولة كأس السوبر، فقد تقابل الهلال والنصر في مختلف الأدوار في 3 مناسبات سابقة، فاز الهلال في مباراتين، فيما كسب "العالمي" مباراة واحدة.