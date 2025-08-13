من هو اللاعب الذي فرح نجم برشلونة بفسخ تعاقده؟ (صورة)

أبدى مارك كاسادو، لاعب فريق برشلونة، دعمه لقرار نادي ناستيك إلغاء التعاقد مع اللاعب خوسيه مانويل كالديرون، الذي تم الإعلان عن ضمه أمس قبل أن يتم إلغاء الصفقة بسبب غضب الجماهير.

كاسادو، لاعب الوسط البالغ من العمر 21 عامًا في برشلونة، وضع إيموجي للتصفيق على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديدًا على "إنستغرام"، لبيان نادي ناستيك دي طركونة الذي أعلن من خلاله إلغاء صفقة مانويل كالديرون، الظهير الأيسر البالغ من العمر 25 عامًا واللاعب السابق لنادي قرطبة والمولود في باراداس (إشبيلية).

وكانت صفقة تعاقد اللاعب قصيرة الأمد، إذ إنه بمجرد الإعلان عنها صباحًا تعرض نادي ناستيك لهجوم وانتقادات من جماهيره لضم لاعب أطلق أثناء احتفال صعود قرطبة إلى الدرجة الثانية في موسم 2023-2024 بعد هزيمة برشلونة أتلتيك عبارة "اللعنة على جميع الكتالونيين"، وهو ما أصبح يُلاحقه الآن. وفي فترة بعد الظهر، قام ناستيك بتصحيح الموقف وإلغاء الصفقة.

وشارك كاسادو في تلك المباراة التي انتهت بالدموع بعد فشل برشلونة أتلتيك في الصعود في قرطبة، وكانت الإهانات اللاحقة من كالديرون أكثر تأثيرًا عليه بصفتَه قائد ذلك الفريق تحت قيادة رافا ماركيز. ومن هنا جاء تصفيقه لقرار نادي ناستيك.

وفي 26 يونيو 2024، اعتذر كالديرون عن رد فعله بعد انتشار إهانته، إلا أن الضرر كان قد وقع ولم يُنسَ بعد، حينها كتب على إنستغرام: "أعتذر لجميع سكان برشلونة ولكل الكاتالونيين عن أفعالي خلال البث المباشر هذا المساء، خلال الاحتفال بصعود نادي قرطبة، وفي خضم الحماس والانفعال في تلك اللحظة، أدليت بتعليقات لم يكن قصدي قولها. أقدم اعتذاري الصادق لكل من شعر بالإساءة بسبب كلماتي. كانت تعليقاتي غير مناسبة. أندم بشدة على أي سوء فهم حدث. أود أن أوضح أنني أحترم الجميع وأن كلماتي لا تعكس قيمي الحقيقية. سأواصل جهدي لتمثيل النادي بالاحترام والكرامة التي يستحقها الجميع".

وبعد فشل انتقاله إلى فريق ناستيك، أعاد كالديرون، الذي أصبح بلا نادٍ، تقديم اعتذاره، وهذه المرة عبر برنامج "التشيرينغيتو"، عن عبارته المثيرة للجدل في 2024: "أنا مضطرب قليلًا، في حالة صدمة، لكن أتحمل العواقب المترتبة على ذلك. أولًا، أردت الاعتذار لجميع من شعر بالإساءة. لدي عائلة كتالونية وأصدقاء كتالونيون ولم يتقبلوا الأمر بنفس الطريقة. هنا في الأندلس، بالنسبة لي هذه عبارة عادية، لا نأخذها بكل هذه الضجة، لكنها أضرت بالناس وأردت الاعتذار علنًا".

لكن اعتذارات كالديرون القديمة والجديدة لم تُقنع كاسادو، الذي علق على بيان ناستيك عبر إنستغرام بإيموجي التصفيق، حيث أعلن النادي أنه "قرر عدم إتمام صفقة خوسيه مانويل كالديرون التي تم الإعلان عنها مسبقًا".

كما علّق كالديرون على تصفيق كاسادو بعد أن ألغى ناستيك صفقة ضمه بسبب تصريحاته القديمة: "بصراحة، هذا لا يفاجئني، يمكنهم قول ما يشاءون، لقد أخطأت في وقتها، وهو علّق بتصفيق، فليكن التصفيق أيضًا لمارك كاسادو، وهذا كل شيء".