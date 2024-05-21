يخص الإخراج.. تحرك عاجل من الكاف تجاه مباراة الأهلي والترجي

الترجي التونسي تعادل سلبيا مع ضيفه الأهلي المصري حامل اللقب، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، على ملعب حمادي العقربي برادس، يوم السبت الماضي.

وتقام مباراة العودة يوم 25 مايو/ أيار في القاهرة، حيث سيبحث الأهلي عن الفوز باللقب للمرة 12، لتعزيز رقمه القياسي.

وأذاعت قناة "النهار" المصرية تقريرًا قالت فيه: "الكاف حاول بأن يكون البرتغالي خوان موجودا، في النهائيات الأفريقية الأربعة، بداية من مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، في المغرب إلا أن التلفزيون المغربي رفض وتم تعيين مخرج وطني".

وأضافت: "أيضًا مباراة الترجي التونسي والأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بتونس، كان خوان مرشحا ولكن تم تعيين مخرج تونسي، والأمر نفسه في إياب نهائي الكونفدرالية، قبل أن يتم إسناد المهمة إلى المخرج أسامه الهواري".

واختتمت القناة تقريرها: "كان هناك اتجاه لتعيين محمد نصر لإخراج إياب دوري أبطال أفريقيا السبت المقبل، ولكن ما حدث في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، جعل الاتحاد الأفريقي يتواصل مجددًا مع البرتغالي خوان للتواجد في نهائي السبت المقبل مخرجًا".