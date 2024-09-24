الترجي ينشد استعادة الصدارة والصفاقسي والنجم لتدارك عثرة البداية بالدوري التونسي

يتطلع الترجي التونسي إلى مواصلة بدايته المثالية في الموسم الجديد عندما ينزل ضيفا على مستقبل سليمان غدا الأربعاء ضمن أولى المباريات المؤجلة من الدوري التونسي للمحترفين لموسم 2024 ـ 2025.

وفاز الترجي في الجولة الافتتاحية للدوري التونسي على اتحاد تطاوين (3 ـ0) في افتتاح حملة الدفاع عن لقبه، قبل أن يحقق التأهل لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على حساب ديكيداها الصومالي (4 ـ1) و (8 ـ0) الأسبوع الماضي.

وكشف الترجي في مبارياته الثلاث الأولى الرسمية للموسم الجديد عن أداء لافت قوة هجومية ضاربة سجل خلالها 15 هدفا بمعدل 5 أهداف في كل مباراة، ما يجعله مرشحا للفوز على مستقبل سليمان الذي سيكون أمام مهمة تحقيق أول نقاطه في الموسم بعد أن خسر في الجولة الأولى أمام نجم المتلوي بهدفين دون رد.

ومن جهته، يخوض النادي الصفاقسي غدا الأربعاء مباراة الجولة الثانية من الدوري عندما يستضيف اتحاد بن قردان، بغاية تحقيق الفوز الأول بعد أن اكتفى بالتعادل أمام مستقبل قابس (2 ـ 2) في افتتاح مشاركته في المسابقة.

وخسر اتحاد بن قردان مباراته الأولى أمام النادي الإفريقي جزائيا ـ بسبب خطأ في تشريك لاعبه محمد الحبيب يكن الذي لم يزل في تلك المباراة تحت طائلة العقوبة، ما سيجعله في مباراة غد مطالبا بالتدارك وتفادي الخسارة الثانية تواليا.

وتأهل النادي الصفاقسي لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية على حساب ريكونزو البورندي (1 ـ 0) و (1 ـ0).

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وتدور الدفعة الأخيرة من مباريات الجولة الثانية مساء الخميس، وتتضمن مواجهة قوية بين الاتحاد المنستيري والنجم الساحلي، اللذين يطمحان لتحقيق الفوز الأول في الدوري.

وخسر النجم الساحلي مباراة الجولة الافتتاحية على ملعبه أمام الأولمبي الباجي ما أثار موجة غضب عارمة في أوساط مشجعيه، فيما ستكون مواجهة "ديربي الساحل" أمام جاره الاتحاد المنستيري حاسمة لمصير مدربه حمادي الدو.

وتعادل الاتحاد المنستيري في جولة الافتتاح مع النادي البنزرتي دون أهداف قبل أن يخسر رهانه القاري بالخروج من دوري أبطال إفريقيا أمام مولودية الجزائر.

وتجمع آخر مباراة في الجولة الثانية الملعب التونسي ونجم المتلوي، التي ستكون فرصة لأصحاب الأرض، لتدراك الخسارة في الجولة الأولى أمام ترجي جرجيس جزائيا بعد ارتكاب خطأ في تشريك اللاعب المعاقب غازي العيادي.

ويخوض الملعب التونسي مواجهة نجم المتلوي بعد أيام قليلة على الخيبة المريرة في كأس الكونفدرالية بخروجه المبكر من الدور الثاني بعد الخسارة يوم الأحد أمام اتحاد العاصمة الجزائري (2 ـ0).

وكان نجم المتلوي حقق الفوز في مستهل مشاركته في الدوري أمام مستقبل سليمان (2 ـ0).

وفي ما يلي برنامج المباريات المؤجلة من الجولة الثانية للدوري التونسي:

الأربعاء 25 سبتمبر 2024:

مستقبل سليمان ـ الترجي التونسي

النادي الصفاقسي ـ اتحاد بن قردان

الخميس 26 سبتمبر 2024:

الاتحاد المنستيري ـ النجم الساحلي

الملعب التونسي ـ نجم المتلوي