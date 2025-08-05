الأهلي المصري يهدد كولومبوس الأمريكي بسبب وسام أبو علي

هدّد الأهلي المصري بإيقاف صفقة انتقال لاعبه الفلسطيني وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو الأمريكي.

وأعلن الأهلي رحيل لاعبه الفلسطيني بعد مفاوضات مكثفة مع النادي الأمريكي وضغوط كبيرة من اللاعب للرحيل.

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وقال مصدر بالنادي الأهلي لـ"إرم نيوز" إن وسام أبو علي ما زال لاعباً في قائمة الفريق ولم يتم رفع اسمه.

وأوضح أن الأهلي ما زال بانتظار إرسال المستحقات المالية المتفق عليها في الصفقة بين الناديين من أجل إرسال البطاقة الدولية ورفع اسم وسام أبو علي.

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وأشار إلى أن وسام أبو علي قد يستمر مع الأهلي حال عدم سداد النادي الأمريكي المستحقات المالية الخاصة بالصفقة قبل غلق باب الانتقالات في مصر غداً الأربعاء.

وكان وسام أبو علي قد انضم للأهلي في شهر يناير 2024 قادماً من سيريوس السويدي وتألق بشكل لافت وفاز بلقب هداف الدوري المصري بجانب تسجيل هاتريك في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة.

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وطلب وسام الرحيل مؤخراً بعد تلقيه عرضاً من كولومبوس كرو في صفقة بلغت قيمتها 7.5 ملايين دولار أمريكي، وانقطع اللاعب لفترة عن تدريبات الأهلي للضغط على ناديه من أجل الرحيل قبل الظهور في مقطع فيديو اعتذر خلاله عن تصرفاته.

وأعلن الأهلي رحيل لاعبه في بيان رسمي إلى النادي الأمريكي دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.