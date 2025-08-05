نجم يوفنتوس يقترب من الرحيل.. ما علاقة أليشا ليمان؟

اقترب اللاعب البرازيلي دوغلاس لويز من مغادرة أسوار ناديه يوفنتوس الإيطالي في الموسم الجديد.

ويراقب نوتنغهام فورست لاعب وسط يوفنتوس، وفقًا لتقارير صحفية.

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ومن المتوقع رحيل النجم السابق لأستون فيلا هذا الصيف، بعد موسم أول مخيّب للآمال في تورينو.

لويز الذي خاض 18 مباراة دولية مع منتخب البرازيل، بدأ فقط 3 مباريات في الدوري منذ انضمامه إلى يوفنتوس، الصيف الماضي، مقابل 42.4 مليون جنيه إسترليني.

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وبحسب موقع “فوتبول إيطاليا”، فإن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا يثير اهتمام نوتنغهام فورست، الذي يستعد لإجراء محادثات مع ممثليه هذا الأسبوع لحسم الصفقة.

ويملك لويز اهتمام نادٍ آخر من الدوري الإنجليزي، ونادٍ من الدوري السعودي للمحترفين.

ويُقال إن فورست يسعى لإتمام صفقة إعارة أولية مع التزام بالشراء، لاحقًا، مقابل حوالي 26 مليون جنيه إسترليني.

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وكانت تقارير صحفية قد أفادت، الشهر الماضي، بأن لويز لم يحضر اليوم الأول من معسكر يوفنتوس التدريبي، وهو قرار من المتوقع أن تتم معاقبته بسببه من قبل إدارة النادي.

وفي أبريل الماضي، رد لويز على الانتقادات التي واجهها بعد موسم أول كارثي له.

ففي منشور عبر إنستغرام، علّق أحد الجماهير بسؤاله عما إذا كان قد انتقل إلى إيطاليا لالتقاط الصور ونشرها على إنستغرام أم للعب كرة القدم.

ورد لويز قائلاً: “لم آتِ إلى هنا فقط لنشر الصور. لا أحد غيري فعل ذلك، وأريد أن تكون الأمور مختلفة. أتيت إلى هنا لهدف. استمعت إلى قلبي عندما وصلت وقررت التوقيع.”

وتابع: “الآن أريدك أن تجيبني: لماذا لم يخض لاعب بصفقتي مباراتين متتاليتين بهذا القميص؟

وواصل:" بإمكانك أن تقول للصحافة ما تشاء لاحقًا: هل أنا غير جاهز؟ لقد خضت كل فترة الإعداد للموسم، ولعبت كل المباريات. لقد قدمت أحد أفضل مواسمي في مسيرتي، وكنت من بين أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الإنجليزي".

وأفادت تقارير بأنه انفصل عن صديقته لاعبة كرة القدم أليشيا ليمان في مايو، بسبب اختلاف في رؤيتيهما للمستقبل.

وكانت العلاقة بينهما قد بدأت، في العام 2021، قبل أن ينفصلا بعد عام، ثم عادا معًا في بداية العام 2024.

ومنذ ذلك الحين، استمتع الثنائي بعلاقة قوية، وانتقلا سويًا إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ووفقًا لصحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت”، فقد انفصل لويز وليمان منذ فترة، ويبدو أن لكل منهما مستقبل مختلف في يوفنتوس، حيث من المتوقع أن تستمر ليمان مع الفريق، بينما قد يرحل لويز.