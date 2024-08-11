حسم الأهلي المصري صفقة التعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان نجم خط وسط فريق فرينكفاروزي المجري.

وقال مصدر موثوق لـ"إرم نيوز" إن الأهلي رفع عرضه المالي لحسم صفقة بن رمضان إلى مليونين و100 ألف دولار أمريكي.

وشهدت المفاوضات بين الناديين تطورات إيجابية بعد موافقة النادي المجري على المقابل المالي الذي تم تقديمه في الساعات القليلة الماضية.

ومن المقرر أن يصل اللاعب إلى القاهرة في غضون ساعات قليلة للخضوع للفحوصات الطبية اللازمة واستكمال إجراءات الانتقال للأهلي المصري.

وأكد المصدر أن أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي المصري يترقب الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب من الفريق المجري.

وأعلن الأهلي تعاقده مع صفقتين لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل بضم يوسف أيمن مدافع منتخب قطر ونادي الدحيل القطري على سبيل الإعارة لموسم واحد بأحقية شراء عقده نهائياً.

وتعاقد الأهلي أيضًا مع المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر فريق سوتشي الروسي على سبيل الإعارة أيضًا لموسم مع إمكانية شراء عقده.

ويبلغ محمد علي بن رمضان 24 عامًا، وانضم إلى صفوف فرينكفاروزي المجري في صيف 2023.

ولعب بن رمضان 42 مباراة بقميص النادي المجري، وسجل 4 أهداف، وقدم 8 تمريرات حاسمة.

وسبق أن لعب بن رمضان بقميص الترجي 143 مباراة، وسجل 34 هدفًا، وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وحقق اللاعب التونسي لقب الدوري المجري مع فرينكفاروزي كما فاز بلقب دوري أبطال أفريقيا مع الترجي موسم 2018 – 2019 بخلاف تتويجه بلقب الدوري التونسي 5 مرات وكأس السوبر التونسي.