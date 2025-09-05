خصم نقاط من رصيد الأندية.. تونس تشدد العقوبات لردع ظاهرة العنف في مباريات الدوري

أعلنت تونس اليوم الجمعة حزمة من الإجراءات الردعية لمكافحة ظاهرة العنف والشغب في ملاعب كرة القدم بعد استفحال الظاهرة في الجولات الأولى بعد انطلاق منافسات دوري المحترفين للموسم الجديد.

وشهدت مباراة النادي البنزرتي والإفريقي في الجولة الرابعة من الدوري، الأسبوع الماضي أحداث عنف صاخبة أدت إلى إيقافها نهائيا في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني بعد تعرض الحكم المساعد مروان سعد إلى إصابة خطيرة بحجر على الرأس بينما كانت الدماء تكسو وجهه.

وتوقفت المباراة على نتيجة (1 ـ 0) للإفريقي قبل أن تقرر رابطة كرة القدم المحترفة، الجهة المشرفة على تنظيم الدوري، هزم البنزرتي وحرمانه من اللعب على أرضه في 3 مباريات سيخوضها دون حضور جماهيره، بجانب منح نقاط الفوز للإفريقي.

أخبار ذات علاقة رسميا.. عقوبات ثقيلة بشأن المباراة المتوقفة بين النادي البنزرتي والإفريقي

وقالت وزارة الرياضة في تونس إنها لن تتراجع عن مكافحة ظاهرة العنف في الملاعب وستشدد العقوبات بصرامة ضد عنف الجماهير لاستكمال الموسم في ظروف طبيعية.

وعقد وزير الشباب والرياضة التونسي صادق المورالي اجتماعا اليوم الجمعة مع لجنة من الاتحاد التونسي لكرة القدم برئاسة معز الناصري، وأعضاء من لجنة الحكام وممثلين عن وزارة الداخلية والأمن لإقرار إجراءات حازمة من أجل الحدّ من ظاهرة العنف في الملاعب الرياضية وخاصة في كرة القدم.

أخبار ذات علاقة أول موقف رسمي لاتحاد الكرة وللنادي البنزرتي بعد الاعتداء على الحكم مروان سعد

وقالت الوزارة في بيان إنه تم خلال الاجتماع مناقشة جملة من المقترحات والإجراءات العملية لمكافحة ظاهرة العنف في الملاعب وضمان حسن سير الموسم الرياضي 2025-2026 والحفاظ على الأمن العام.

وشددت وزارة الرياضة على أن الإجراء الأول هو تشديد العقوبات على الجمعيات الرياضية والتي قد تصل إلى خصم النقاط من الأندية التي يتورط مشجعوها في ارتكاب أحداث عنف وشغب على المدرجات أو داخل أرض الملعب.

وقال وزير الشباب والرياضة التونسي الصادق المورالي، على ضرورة تشديد العقوبات واتخاذ إجراءات رادعة بحق كل من يتسبّب في أعمال العنف أو يرتكبها، وذلك بهدف وضع حدّ لهذه الظاهرة الخطيرة التي تهدّد الأمن العام وسلامة الأفراد والممتلكات.

أخبار ذات علاقة إصابة قوية ودماء تنزف من الحكم.. إيقاف مباراة الإفريقي والبنزرتي بالدوري التونسي

وتمثل ظاهرة العنف في الملاعب هاجسا قويا للسلطات التونسية وللاتحادات الرياضية في مختلف الألعاب وخصوصا في كرة القدم بعد استفحال الظاهرة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة وبداية الموسم الجاري.