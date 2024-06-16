على غرار يورو 2024: تطبيق قانون "التحدث إلى الحكم" في الدوري الإسباني
استقرت رابطة الدوري الإسباني، على تطبيق القانون الجديد، الذي أقره "مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم-IFAB"، بشأن الحديث مع الحكام، على غرار ما حدث ببطولة كأس الأمم الأوروبية، "يورو 2024"، المُقامة حاليًا في ألمانيا.
"يويفا" قرر تطبيق قانون جديد، في بطولة "يورو 2024"، يقضي بحماية الحكام، وإبعادهم عن ضغط اللاعبين في أثناء المباريات.
ووفقًا للقانون الجديد سيكون قائد كل منتخب، هو الوحيد الذي يحق له التوجه نحو الحكم، لمناقشته بعد الإعلان عن أي خطأ، وفي حال توجّه لاعب آخر غير "الكابتن" نحو الحكم، فسيكون مصيره تلقي بطاقة صفراء.
ونشرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، تقريرًا قالت فيه إنه سيُطبّق القانون الجديد المُطبّق في اليورو، في الدوري الإسباني للموسم المقبل.
وأوضحت: "فقط القائد يحق له التحدث مع الحكم، ولن يُسمَح لأي لاعب بالحديث مع الحكم".
وستُبلّغ الأندية الإسبانية بتطبيق القانون الجديد، بشكل رسمي خلال أيام.
يذكر أن القانون ينص على أن قائد الفريق الذي يحمل الشارة فقط، هو من سيكون له الحق في التحدث مع الحكم خلال مجريات اللقاء.
وإذا كان حارس المرمى هو القائد، فسيتم تعيين لاعب من الفريق للتحدث مع الحكم.
القانون الجديد، كان قد أعلن عنه "مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم-IFAB"، في شهر مارس الماضي، والآن سيخضع لفترة تجربة، قبل تعميمه وفرضه في المسابقات جميعها.