على غرار يورو 2024: تطبيق قانون "التحدث إلى الحكم" في الدوري الإسباني

"يويفا" قرر تطبيق قانون جديد، في بطولة "يورو 2024"، يقضي بحماية الحكام، وإبعادهم عن ضغط اللاعبين في أثناء المباريات.

ووفقًا للقانون الجديد سيكون قائد كل منتخب، هو الوحيد الذي يحق له التوجه نحو الحكم، لمناقشته بعد الإعلان عن أي خطأ، وفي حال توجّه لاعب آخر غير "الكابتن" نحو الحكم، فسيكون مصيره تلقي بطاقة صفراء.

ونشرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، تقريرًا قالت فيه إنه سيُطبّق القانون الجديد المُطبّق في اليورو، في الدوري الإسباني للموسم المقبل.

وأوضحت: "فقط القائد يحق له التحدث مع الحكم، ولن يُسمَح لأي لاعب بالحديث مع الحكم".

وستُبلّغ الأندية الإسبانية بتطبيق القانون الجديد، بشكل رسمي خلال أيام.