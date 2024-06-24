أول رد فعل من الأهلي المصري بعد انسحاب الزمالك

وأصدر الزمالك بيانًا رسميًا مساء الإثنين: "إدارة النادي تعلم جيدا، أن جماهير النادي العظيمة تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفا قهرية تمنع الزمالك من فعل ذلك في مباراة الدوري المقرر إقامتها غدا، نظرا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص، الذي ترسيه قواعد ومبادئ كرة القدم".

وأضاف: "مجلس الإدارة يتعهد بالعودة في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في الدوري المصري.. المجلس يحترم ويقدر ويثمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر، وكنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبدا".

وأتم قائلًا: "نعتذر للجميع لأننا لا نملك سوى هذا القرار، وشكرا لتفهم الجماهير ودعمهم الذي لا يتوقف".