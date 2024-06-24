أول رد فعل من الأهلي المصري بعد انسحاب الزمالك
أعلن النادي الأهلي، اليوم الإثنين، تلقيه خطابًا رسميًا من جانب رابطة الأندية المصرية يفيد بعدم إقامة لقاء الزمالك غدًا الثلاثاء بالجولة السابعة والعشرين للدوري المصري.
وأخطرت الرابطة النادي الأهلي بشكل رسمي باعتباره فائزًا بنتيجة 2-0 بعد انسحاب الزمالك.
وارتفع رصيد الأهلي بهذا القرار إلى 45 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب بعد خوض 19 مباراة بينما يتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 62 نقطة من 25 مباراة.
وفي أول رد فعل بعد انسحاب الزمالك، كلف محمود الخطيب، رئيس الأهلي، لجنة المباريات للاجتماع والتواصل مع مسئولي شركة "تذكرتي" للاتفاق على كيفية تعويض الجماهير التي قامت بشراء تذاكر مباراة القمة التي لن تقام.
وطلب رئيس الأهلي من لجنة المباريات بحث الأمر بشكل عاجل للحفاظ على حقوق جماهير النادي.
وأصدر الزمالك بيانًا رسميًا مساء الإثنين: "إدارة النادي تعلم جيدا، أن جماهير النادي العظيمة تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفا قهرية تمنع الزمالك من فعل ذلك في مباراة الدوري المقرر إقامتها غدا، نظرا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص، الذي ترسيه قواعد ومبادئ كرة القدم".
وأضاف: "مجلس الإدارة يتعهد بالعودة في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في الدوري المصري.. المجلس يحترم ويقدر ويثمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر، وكنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبدا".
وأتم قائلًا: "نعتذر للجميع لأننا لا نملك سوى هذا القرار، وشكرا لتفهم الجماهير ودعمهم الذي لا يتوقف".