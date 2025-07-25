400 %.. ارتفاع جنوني في أسعار تذاكر مباريات النصر بعد وصول رونالدو

انضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، إلى تدريبات فريقه في معسكره الحالي المقام في النمسا استعداداً للموسم الجديد.

وحصل رونالدو على عطلته الصيفية عقب تتويجه مع منتخب بلاده بلقب دوري الأمم الأوروبية خلال شهر يونيو الماضي.

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وجدد القائد البرتغالي عقده مع النصر لموسمين قادمين حتى صيف 2027 بعد مفاوضات مكثفة مع إدارة النادي.

وغادرت بعثة فريق النصر إلى النمسا، يوم الأحد الماضي، بقيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس من أجل التحضير للموسم المقبل.

ويخوض النصر السعودي أولى مبارياته الودية في معسكره المقام في النمسا بمواجهة يوهان النمساوي، غداً السبت.

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وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن النصر سيلعب ضد تولوز الفرنسي وشباب الأهلي الإماراتي.

وسينتقل النصر إلى البرتغال لاستكمال معسكره التحضيري ومواجهة شيفيلد يونايتد الإنجليزي وألميريا الإسباني، قبل العودة إلى الرياض يوم 11 أغسطس المقبل.

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وأكدت تقارير صحفية أن أسعار التذاكر المطروحة لمباريات النصر الودية ارتفعت بنسبة 400% بعد تأكد مشاركة كريستيانو رونالدو ووصوله إلى معسكر الفريق السعودي في النمسا.