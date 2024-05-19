تشيلسي يخطف ميسي البرازيل من برشلونة وسان جيرمان

كشفت تقارير إخبارية أن إدارة تشيلسي الإنجليزي حسمت صفقة ضم المهاجم البرازيلي الشاب ويليان إيستيفاو الملقب بميسينهو أو" ميسي البرازيل" وذلك بعد كان اللعب الواعد محل اهتمام من فريقي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وحبسب الصحفي الإيطالي الموثوق والمتخصص في تعاقدات اللاعبين في كرة القدم العالمية، فابريزيو رومانو، وقع ويليان إيستيفاو (17 عاما) عقدا مع تشيلسي الإنجليزي لكنه سيلتحق به في يوليو 2025 بعد أن يكون قد بلغ من العمر 18.

وتلزم القوانين الأندية على ضم اللاعبين الأجانب انطلاقا من عمر 18 عاما، وهو ما فعه ريال مدريد مع النجم البرازيلي إندريك الذي سيلتحق بالفريق الملكي في يوليو المقبل بعد أن يكون قد بلغ 18 سنة.

وكشف فابريزيو رومانو أن جوهرة نادي بالميراس البرازيلي، الذي يلقبونه هناك بميسي نظرا لموهبته الكروية وإمكانياته اللافتة، وقع على عقود التحاقه بتشيلسي مقابل 65 مليون يورو، وهي قيمة الصفقة مع بعض الامتيازات الأخرى.