هروب ومطاردة.. انتقادات لاذعة بعد استقبال البطل العالمي أحمد الجوادي

"نحن لا نحسن استقبال الأبطال، بل نضع إنجازاتهم في آخر الاهتمامات"، لم يكن ذلك التعليق العفوي من بعض رواد منصات التواصل الاجتماعي في وصف وصول أحمد الجوادي، بطل العالم في السباحة، إلى تونس، موقفا تلقائيا فقط، ولكنه لخص المشهد السيء الذي ظهر عليه الجوادي وهو يهرب من بضعة إعلاميين ومشجعين أرادوا الحديث معه بعد تتويجه.

وصنع أحمد الجوادي (20 عاما) الحدث في بطولة العالم للسباحة 2025 في سنغافورة عندما أحرز ميداليتين ذهبيتين الأولى في سباق 800 متر حرة، يوم الأربعاء الماضي، والثانية في سباق 1500 متر للاختصاص ذاته يوم الأحد.

ونسج الجوادي على منوالي مواطنيه البطلين العالميين والأولمبيين أسامة الملولي وأيوب الحفناوي ليجعل من سباقات المسافات المتوسطة والطويلة في السباحة اختصاصا تونسيا وضع البلاد على القمة في العالم في تلك الرياضة.

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ورغم الإنجاز العالمي المذهل لأحمد الجوادي، بدا البطل العالمي وكأنه يهرب من مطاردة عند وصوله إلى مطار تونس قرطاج الدولي، إذ تجمهر حوله بضع صحفيين وعدد قليل من المشجعين، فيما اقتصر الاستقبال الرسمي على اللجنة الأولمبية التونسية.

وانتقد مدونون على منصات التواصل غياب أية مراسم رسمية من قبل السلطات ووزارة الرياضة في استقبال بطل عالمي حقق تتويجين لافتين للرياضة في تونس.

وظهر الجوادي وهو يهرب من الصحافة وحوله شخصان بمثابة الحارسين الشخصيين قبل أن يتوجه بسرعة وهو يجري نحو سيارة خاصة أقلّته إلى مقر اللجنة الأولمبية التونسية.

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واستقبل محرز بوصيان رئيس اللجنة الأولمبية التونسية أحمد الجوادي ووالده في مقر اللجنة قبل أن يقدم المنحة المالية المتفق عليها بين اللجنة الأولمبية والأبطال الرياضيين في تونس عند التتويج بالذهب والمقدرة بمئة ألف دينار (نحو 35 ألف دولار).

وتهاطلت التعاليق حول سوء استقبال أحمد الجوادي وغياب تمثيل رسمي من وزارة الرياضة مثلما جرت العادة، كما انتقد مدونون الطريقة التي خرج بها بطل العالم في السباحة من مطار قرطاج الدولي ليلتقي بوالديه.

وكشفت بعض المصادر الخاصة لـ"إرم نيوز" أن عدم وجود استقبال الاتحاد التونسي للسباحة لأحمد الجوادي في مقر الاتحاد يعود إلى تجميد الأخير منذ عام من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد ووجود مجلس مؤقت يتولى تسيير شؤون تلك الرياضة.

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وكان أحمد الجوادي حقق ثالث أفضل توقيت في العالم في سباق 800 متر سباحة حرة خلف مواطنه أسامة الملولي ثاني الترتيب والسباح الصيني لين تشانغ.

أما في سباق 1500 متر فيملك الجوادي، الذي تعاقد في 2024 مع النادي الإفريقي التونسي، رابع أفضل توقيت في العالم.