أنشيلوتي يلمح إلى تعزيز دفاعات ريال مدريد في يناير
ألمح الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، إلى إمكانية تعزيز خط الدفاع بصفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ويعاني ريال مدريد وصيف الدوري من كثرة المصابين في صفوفه، وآخرهم النمساوي دافيد آلابا الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة.
وجاءت إصابة آلابا في الركبة بعد تعرض زميليه إيدير ميليتاو وتيبو كورتوا لنفس الإصابة.
وعلق أنشيلوتي: "إنها إصابة مروعة لا يمكن تفاديها، فاللاعبون الذين لم يعانوا من أي مشاكل في الركبة يتعرضون لها، فهي إصابة لا يمكن التحكم بها ومختلفة عن الإصابات العضلية التي تكون ناتجة عن الإرهاق".
وقال أنشيلوتي، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البريطانية: "لقد تحدثت مع إدارة النادي وسنقيم الأمر خلال أيام".
وأضاف: "لدينا الوقت الكافي لأن فترة الانتقالات ستنتهي في 31 يناير".
وتابع: "سنبحث عن أفضل حل ممكن، لا داعي للاستعجال في الوقت الحالي، وسنحاول إنهاء العام بشكل جيد في مباراتنا غداً، وبعدها سيكون لدينا الوقت لاتخاذ أفضل قرار ممكن".
وفي نفس السياق، امتدح أنشيلوتي أداء لاعبيه هذا الموسم، قبل مواجهة ديبورتيفو آلافيس، الخميس، في الدوري الإسباني.
وقال المدرب الإيطالي: "نريد مواصلة مسيرتنا القوية في المباريات القليلة الماضية، والحصول على النقاط الثلاث وإنهاء مشوارنا في 2023 بشكل جيد".
وأضاف: "إنها لحظة عصيبة للغاية، ولكن لحسن الحظ لدي مجموعة من اللاعبين التي تجاوزت هذا الموقف الصعب، ما فعله هذا الفريق أمر مميز في مثل هذا الوقت العصيب".
وكشف مدرب ريال مدريد موعداً مبدئياً لعودة الثنائي ميليتاو وكورتوا، قائلاً: "دعونا نرى ما سيحدث في النصف الثاني من الموسم ، فقد يعودان في مارس أو أبريل إذا سارت عملية التعافي من الإصابة على ما يرام".