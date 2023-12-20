أنشيلوتي يلمح إلى تعزيز دفاعات ريال مدريد في يناير

ويعاني ريال مدريد وصيف الدوري من كثرة المصابين في صفوفه، وآخرهم النمساوي دافيد آلابا الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وجاءت إصابة آلابا في الركبة بعد تعرض زميليه إيدير ميليتاو وتيبو كورتوا لنفس الإصابة.

وعلق أنشيلوتي: "إنها إصابة مروعة لا يمكن تفاديها، فاللاعبون الذين لم يعانوا من أي مشاكل في الركبة يتعرضون لها، فهي إصابة لا يمكن التحكم بها ومختلفة عن الإصابات العضلية التي تكون ناتجة عن الإرهاق".

وقال أنشيلوتي، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البريطانية: "لقد تحدثت مع إدارة النادي وسنقيم الأمر خلال أيام".

وأضاف: "لدينا الوقت الكافي لأن فترة الانتقالات ستنتهي في 31 يناير".

وتابع: "سنبحث عن أفضل حل ممكن، لا داعي للاستعجال في الوقت الحالي، وسنحاول إنهاء العام بشكل جيد في مباراتنا غداً، وبعدها سيكون لدينا الوقت لاتخاذ أفضل قرار ممكن".