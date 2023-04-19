الهلال يسخر من تدخل كريستيانو رونالدو على كويلار (فيديو)
سخر نادي الهلال السعودي، من تدخل كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر على جوستافو كويلار خلال مباراة الفريقين أمس في دوري روشن السعودي.
وسجل النيجيري أوديون إيغالو هدفين من ركلتي جزاء بواقع هدف في كل شوط ليفوز الهلال 2-صفر على النصر في مباراة قمة مثيرة عاند خلالها الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر رونالدو لاعب النصر حيث ألغى له هدفا بسبب التسلل ورفض مطالبته بركلة جزاء في وقت لاحق ومنحه كذلك بطاقة صفراء.
وبعد تقدم الهلال وسيطرته على مجريات المباراة ظهرت العصبية على النجم البرتغالي الذي تدخل بشكل قوي على كويلار في منتصف الملعب، في لعبة أقرب لمصارعة المحترفين.
ونجا رونالدو من البطاقة الحمراء حيث اكتفى الحكم الإنجليزي بمنحه بطاقة صفراء رغم قوة التدخل.
ونشر حساب نادي الهلال السعودي على تيك لقطة تدخل رونالدو مع كويلار مرفقة بمقطع صوتي من مصارعة المحترفين.
كما نشر جوستافو كويلار صورة لتدخل رونالدو معه وعلق "الدوري السعودي للفنون القتالية".
وانتقل مهاجم البرتغال إلى النصر في صفقة ضخمة في يناير / كانون الثاني ليعزز من آمال جماهير النادي في حصد اللقب الغائب منذ 2019.
ورغم البداية القوية لرونالدو ومساهمته في عشرة أهداف في أول خمس مباريات مع النصر، فشل في هز شباك الفريق الكبيرة.
ففي المواجهة أمام الاتحاد في كأس السوبر لم يقدم رونالدو الكثير ليخسر فريقه في الدور قبل النهائي.
وانعقدت الآمال على الهداف التاريخي لريال مدريد عند المواجهة الثانية أمام الاتحاد في الدوري، لكنه اكتفى بمشاهدة فريقه يفقد الصدارة لصالح منافسه الذي لم يفز باللقب منذ 2009.
وتكرر الأمر في مواجهة الهلال في أول مباراة بعد رحيل المدرب الفرنسي رودي جارسيا، ليصبح رونالدو تحت مقصلة الانتقادات في بطولة ربما اعتقد البعض في أوروبا أنه سيهيمن عليها بسهولة.