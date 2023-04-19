الهلال يسخر من تدخل كريستيانو رونالدو على كويلار (فيديو)

سخر نادي الهلال السعودي، من تدخل كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر على جوستافو كويلار خلال مباراة الفريقين أمس في دوري روشن السعودي.

وسجل النيجيري أوديون إيغالو هدفين من ركلتي جزاء بواقع هدف في كل شوط ليفوز الهلال 2-صفر على النصر في مباراة قمة مثيرة عاند خلالها الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر رونالدو لاعب النصر حيث ألغى له هدفا بسبب التسلل ورفض مطالبته بركلة جزاء في وقت لاحق ومنحه كذلك بطاقة صفراء.