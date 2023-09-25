كابوس بويلي.. أسباب بداية تشيلسي الكارثية في الدوري الإنجليزي

وتسبب إخفاق تشيلسي في هز الشباك في تكرار الصورة الباهتة لموسم 2022-2023 عندما أقيل توماس توخيل وغراهام بوتر وانتهى الموسم باحتلاله المركز الـ12، في أسوأ نهاية لموسم منذ 1994.

وظهرت بصمة ماوريسيو بوكيتينو، مدرب تشيلسي، على أداء الفريق، لكن في النهاية فإن بطل أوروبا 2021 يقبع في المركز الـ14، ويعاني بشدة في العثور على اللاعب القادر على هز الشباك.

وقال بوكيتينو في تصريحاته، إن لاعبي فريقه في حاجة إلى التحلي بالصبر وعدم السماح لثقتهم في أنفسهم بالتأثر مما حدث.

وأنفق تشيلسي نحو مليار جنيه إسترليني (1.2 مليار دولار) على ضم اللاعبين الجدد منذ استحواذ الملاك الأمريكيين بقيادة تود بويلي على النادي العام الماضي، لكنه صام عن التسجيل في آخر ثلاث مباريات بالدوري، ولم يحقق النادي أي لقب في عهد الإدارة الحالية.