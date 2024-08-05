ظهر النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي في إسبانيا، مساء اليوم الإثنين.

ويستعد النصر لخوض منافسات الموسم الجديد، بمعسكر كبير في إسبانيا، يتخلله عدة مباريات ودية.

وقام هالاند بزيارة معسكر النصر، حيث تواجد في التدريبات، وذلك للقاء عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في "العالمي".

وحرص النجم النرويجي على التقاط مجموعة من الصور برفقة نجوم النصر، على رأسهم كريستيانو رونالدو، والإيفواري سيكو فوفانا.

ويستعد النصر لمباريات كأس السوبر السعودي، إذ يلعب ضد التعاون يوم 13 أغسطس الجاري في مدينة أبها.

وخاض النصر عدة مباريات ودية استعدادًا للموسم المقبل بدأها بالتعادل مع لوليتانو دي سي البرتغالي بنتيجة 1-1، ثم فاز على ماريتيمو البرتغالي بنتيجة 1-0.

وتعادل النصر مع فارينسي البرتغالي بنتيجة 1-1، ثم خسر أمام بورتيمونينسي البرتغالي بنتيجة 0-1، وتلقى هزيمة كبيرة أمام بورتو البرتغالي بنتيجة 0-4، ثم خسر أمام غرناطة بهدف نظيف.