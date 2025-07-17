فشل انتقال نجم المغرب إلى ريال مدريد لـ"سبب صادم"

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فشلت صفقة انضمام النجم المغربي الصاعد عبد الله وزان، إلى نادي ريال مدريد الإسباني، حيث أوقف "الميرينغي" عملية التعاقد في اللحظة الأخيرة.
ووفقًا لتقرير صحيفة "آس" الإسبانية، وصل وزان إلى العاصمة مدريد يوم الإثنين الماضي، وكان من المقرر أن يكمل انتقاله إلى النادي الملكي في صفقة انتقال حر، بعد موسم متميز مع العملاق الهولندي.
كان كل شيء جاهزًا لإتمام الصفقة، حيث اكتملت المستندات والفحوصات الطبية، لكن ريال مدريد لم يطلب من وزان التوقيع بعد.
وأشارت الصحيفة إلى احتمال وجود مشكلة في الفحوصات الطبية، للاعب البالغ من العمر 16 عامًا
وكشف وكيل اللاعب أن النادي ينوي اتخاذ قرار نهائي، بحلول مساء اليوم الخميس، وإلا سيبحث عن خيارات أخرى.
من جهتها، قالت إدارة النادي إنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن.
بدأ ريال مدريد مفاوضاته مع وزان بعد تألقه مع منتخب المغرب تحت 17 عامًا في كأس أمم أفريقيا للمرحلة السنية، حيث كان أحد أبرز نجوم "نسور الأطلس".
ويوصف اللاعب، الذي يلعب في مركز خط الوسط الهجومي، بأنه أحد أفضل المواهب في أكاديمية أياكس، ولن يعدم خيارات أخرى إذا فشلت الصفقة.
حاول أياكس بشدة الإبقاء عليه، بينما أبدى باريس سان جيرمان وبرشلونة اهتمامًا به في الأشهر الأخيرة.
وكان من المقرر أن يوقع وزان عقدًا لمدة 3 سنوات مع ريال مدريد لينضم إلى فريق كاستيا، حيث سيتدرب تحت قيادة ألفارو أربيلوا رغم صغر سنه.