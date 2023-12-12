أندية الدوري الإنجليزي توافق على تطبيق حد أقصى 5 سنوات على عقود اللاعبين

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن الأندية وافقت على تحديد الفترة التي يمكن خلالها توزيع رسوم انتقال اللاعبين على حساباتها المالية لخمس سنوات.

وفي السابق، كان بوسع الأندية تقسيط تكاليف رسوم انتقال اللاعبين على مدار مدة العقد بالكامل.

وقالت الرابطة في بيان: "اتفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم على تعديل اللائحة الخاصة بتوزيع تكاليف تسجيل اللاعبين لجعلها تتماشى مع لوائح الاتحاد الأوروبي (اليويفا).

"من الآن فصاعدا، سيتم تطبيق حد أقصى مدته خمس سنوات على جميع العقود الجديدة أو الموسعة".