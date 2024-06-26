3 مرشحين لرئاسة الأهلي السعودي
اشتعل سباق انتخابات المؤسسة غير الربحية لنادي الأهلي السعودي، قبل ساعات من غلق باب الترشح.
وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن 3 قوائم ترشحت لانتخابات النادي الأهلي القادمة.
وترشح لرئاسة الأهلي الثلاثي خالد العيسى وأحمد الحصيني وأحمد جنة، بحسب الصحيفة السعودية التي أكدت أن هذا الثلاثي تقدم من قبل بأوراق الترشح، قبل إيقاف إجراءات الانتخابات وفتحها مرة أخرى.
وكانت الجمعية العمومية للنادي الأهلي تأجلت بسبب الطعون التي استبعدت المرشحين المتنافسين على كرسي الرئاسة، بينما أقصى شرط امتلاك خبرة المناصب التنفيذية والقيادية قائمة أحمد الحصيني من سباق الترشح، لينحصر التنافس على الرئاسة الأهلاوية بين خالد العيسى وأحمد جنة، قبل أن تتسبب الطعون باستبعاد القائمتين.
وأعلن النادي الأهلي، في وقت سابق، فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس أيام 23 و24 و25 يونيو الجاري.
وسيتم فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين غدًا الأربعاء وبعد غدٍ الخميس، على أن يتم فتح باب الطعن يوم الجمعة المقبل.
وسيتم النظر في الطعون خلال المدة من السبت 29 يونيو حتى الاثنين 1 يوليو المقبل، ثم يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين يومي الثلاثاء والأربعاء 2 و3 من الشهر المقبل، ليكون موعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية الخميس 4 يوليو.