3 مرشحين لرئاسة الأهلي السعودي

وترشح لرئاسة الأهلي الثلاثي خالد العيسى وأحمد الحصيني وأحمد جنة، بحسب الصحيفة السعودية التي أكدت أن هذا الثلاثي تقدم من قبل بأوراق الترشح، قبل إيقاف إجراءات الانتخابات وفتحها مرة أخرى.

وكانت الجمعية العمومية للنادي الأهلي تأجلت بسبب الطعون التي استبعدت المرشحين المتنافسين على كرسي الرئاسة، بينما أقصى شرط امتلاك خبرة المناصب التنفيذية والقيادية قائمة أحمد الحصيني من سباق الترشح، لينحصر التنافس على الرئاسة الأهلاوية بين خالد العيسى وأحمد جنة، قبل أن تتسبب الطعون باستبعاد القائمتين.