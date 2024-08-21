كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل الاجتماع الأخير لإبراهيم المهيدب قبل تقديم استقالته من رئاسة النصر السعودي.

وتقدم المهيدب باستقالته، مساء الثلاثاء، من منصبه عقب شهرين من انتخابه.

وتم انتخاب إبراهيم المهيدب رئيسًا لمجلس إدارة الشركة غير الربحية لنادي النصر منذ شهرين.

ويمتلك صندوق الاستثمارات السعودي 75% من أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، فيما تمتلك الجمعية العمومية 25% من كل ناد منهم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" في تقرير لها، اليوم الأربعاء، فقد اجتمع المهيدب مع من يمكن تسميتهم بأصحاب قرار نافذ داخل شركة النصر من أجل وضع النقاط على الحروف، إذ يقال إن الاجتماع تجاوز الساعات الثلاث، ولم يصل فيه الطرفان إلى حل وسط".

وأضاف التقرير: "تعهد المهيدب بدعم الصفقات الجديدة بشكل خاص دون الاستعانة بأي مصادر لا يملك الصلاحية عليها، كما تعهد بالتعاقد مع مدرب جديد وإبرام صفقتَين محليتَين، وأيضًا ضم ثلاثة صفقات أجنبيةٍ قبل إغلاق فترة تسجيل الصيف".

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وأشارت الصحيفة: "رفض المسؤول الآخر الذي جلس مع المهيدب هذه التعديلات الطارئة كلها، وقال له إن صلاحياتك كرئيسٍ محددة وفقًا للنظام، والنصر سيقاد بطريقة العام الماضي".

وأردف: "أصر المهيدب على أن فريقه يحتاج إلى تدخل عاجل، يجعل جماهيره العريضة تشعر بشيء من الطمأنينة قبل الدخول الحقيقي في معترك المنافسة، واستشار المهيدب أحد أصدقائه الذين يعده من الملمِّين بوضع النصر وثقافته ومزاج جمهوره، فقال له: (أنصحك بتقديم استقالتك على أن تستمر.. استمرارك في ظل هذه العواصف التي تواجهها لن ينفعك، ولن ينفع النصر، وستكون الخاسر الوحيد.. فيما النصر هو الخاسر الكبير)، بعدها بدقائق معدودة، كتب المهيدب بحسابه على منصة (إكس) استقالته".

وكان النصر قد تعرض لخسارة قاسية على يد الهلال منذ أيام في نهائي كأس السوبر السعودي.

وخسر النصر من الهلال بنتيجة 4-1 في نهائي السوبر السعودي.

ومن المنتظر أن يتولى عبد العزيز العمران رئاسة نادي النصر السعودي بشكل مؤقت، بعد الاستقالة الرسمية التي تقدم بها إبراهيم المهيدب من منصبه.

ويستهل النصر، وصيف بطل الموسم الماضي، مشواره في الدوري يوم الخميس، عندما يستضيف الرائد.