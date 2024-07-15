موقف رائع من ميسي مع دي ماريا وأوتامندي خلال مراسم التتويج بكوبا أمريكا

التقطت عدسات المصورين لقطة رائعة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد منتخب التانغو، خلال مراسم تتويج منتخب بلاده بلقب كوبا أمريكا 2024، فجر الاثنين، إثر الفوز على كولومبيا.

واقتنص منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا 2024 بعد الفوز على كولومبيا بهدف دون رد في المباراة النهائية فجر الاثنين، ليتوج المنتخب بلقبه الرابع في 3 سنوات.

وخلال لحظة ذهاب ميسي لرفع كأس البطولة قام باستدعاء الثنائي أنخيل دي ماريا ونيكولا أوتامندي، لاعبي التانغو التاريخيين، لحمل لقب البطولة الثمين على أرض الملعب.

ويعد نهائي كوبا أمريكا 2024 هو المباراة الأخيرة لدي ماريا، وأوتاميندي بقميص المنتخب الأول للتانغو؛ حيث قرر الثنائي ترك المنتخب بنهاية البطولة.

دي ماريا شارك أساسيًّا، وخرج في الشوط الإضافي الثاني، كي يحصل على التصفيق الأخير، بعدما قرر اعتزال كرة القدم دوليًّا عقب نهاية البطولة.

وأضاف ميسي رقمًا قياسيًّا جديدًا إلى مسيرته الكروية، حيث أصبح اللاعب الذي شارك في أكبر عدد من النهائيات في تاريخ كوبا أمريكا، بواقع 5 نهائيات.

وبذلك، تفوق ميسي على زميله السابق خافيير ماسكيرانو، مدرب الأرجنتين الأولمبي الحالي، الذي لعب في نهائيات أعوام 2004 و2007 و2015 و2016.

كما أصبح ميسي الأكثر تحقيقًا للبطولات في التاريخ برصيد 45 لقبًا، متخطيًا داني ألفيش نجم البرازيل صاحب الـ44 بطولة.