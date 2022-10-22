الزمالك يكشف طبيعة إصابة محمود حمدي الونش ومدة غيابه عن الملاعب

كشفت إدارة الكرة بنادي الزمالك عن إصابة المدافع الدولي محمود حمدي” الونش” مدافع الفريق بقطع في وتر العضلة الخلفية عقب بعد الفحوصات التي خضع لها عقب مباراة سموحة الأخيرة.

وكان الونش تعرض للإصابة في مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز وتم استبداله على إثرها.

وأصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا قال فيه إن ” الونش” يحتاج للتدخل الجراحي، وسيغيب عن الفريق لفترة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر قبل العودة إلى التدريبات.

وكشف الزمالك أن الونش سيخضع للعملية الجراحية خارج مصر، حيث كشفت مصادر لـ"إرم نيوز" أن مدافع الفريق الأبيض سيطير إلى إنجلترا لإجراء الجراحة هناك.