ما حقيقة مقاطعة ثلاثي الترجي التونسي التدريب بسبب ماهر الكنزاري؟ (صور)

ترددت أنباء في الساعات الأخيرة عن امتناع الثلاثي شهاب الجبالي، وحسام تقا، وبشير بن سعيد، عن حضور تدريبات الترجي؛ احتجاجًا على ما بدر من المدرب ماهر الكنزاري خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام الملعب التونسي.

أخبار ذات علاقة قضية الكنزاري ومشادة البنزرتي.. 5 أحداث ساخنة في الدوري التونسي

الكنزاري كان محور الجدل بعد خسارة الترجي بهدف نظيف في الجولة الخامسة من الدوري، وهي الهزيمة الأولى للفريق هذا الموسم.

نتائج الترجي جاءت متذبذبة منذ انطلاق البطولة، فقد تعادل في أول جولتين أمام مستقبل قابس والاتحاد المنستيري، ثم استعاد التوازن بفوزين متتاليين على شبيبة القيروان ومستقبل بني سليمان، قبل أن يتعثر مجددًا أمام الملعب التونسي.

لكن الخسارة لم تكن وحدها سبب الضجة، إذ التقطت عدسات الكاميرات الكنزاري وهو يوجه لفظًا اعتُبر جارحًا بحق أحد لاعبيه اعتراضًا على عدم تمرير الكرة، ما أثار استياء داخل الفريق وانتشر بقوة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

حقيقة الغياب

رد الترجي سريعًا على الأخبار المتداولة، ونشر عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك" صورة تجمع حسام تقا بشهاب الجبالي داخل المران.

كما ظهر الحارس بشير بن سعيد أيضًا، في إشارة واضحة إلى نفي مقاطعة اللاعبين التدريبات.

ويستضيف الترجي نظيره نجم المتلوي غدا الثلاثاء في مباراة التعويض للفريقين بعد خسارة الترجي 1-صفر أمام الملعب التونسي في الجولة الماضية، وتعادل المتلوي سلبيا على أرضه مع شبيبة العمران.