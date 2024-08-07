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رياضة

مفاجأة مفرحة لجماهير الزمالك حول زيزو

مفاجأة مفرحة لجماهير الزمالك حول زيزو
أحمد سيد زيزوالمصدر: حساب الزمالك الرسمي على فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز
07 أغسطس 2024، 4:33 ص

كشفت تقارير إعلامية عن مفاجأة سعيدة مرتقبة لجماهير الزمالك بشأن أحمد سيد "زيزو"، لاعب الفريق الأبيض.

وينتهي عقد أحمد زيزو مع الزمالك في صيف عام 2025، وسط ارتباط اسمه بالانضمام إلى العديد من أندية الدوري السعودي.

وكانت تقارير صحفية، ذكرت أن زيزو تلقى 3 عروض سعودية للرحيل، من الخليج والاتفاق، ثم عرض الشباب السعودي الذي وصل إلى 6 ملايين دولار، إلى جانب راتب اللاعب الكبير، والذي وصل إلى 10 ملايين دولار في 3 مواسم.

ووفقًا لِما ذكرته قناة "أون تايم سبورتس" في تقرير لها، فإن "الزمالك يستعد لتجديد عقد (زيزو) والإدارة ستقدم له عرضًا محترمًا جدًّا، والإدارة متمسكة به بشكل قوي؛ لأنه لاعب رائع، والنادي يجهز بنود العقد حاليًّا وبمجرد عودته من المشاركة مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024 سيكون هناك جلسة معه لإنهاء كافة التفاصيل".

 

 

من جانبه، رد أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، على حقيقة تلقي ناديه عروض لرحيل "زيزو"، قائلًا في تصريحات تلفزيونية: "زيزو هو نجم الشباك بالزمالك ومجلس الإدارة يتمسك بخدماته، ولا توجد عروض له، ولا أريد الحديث عن افتراضات بشأن رحيله، ولا يوجد موضوع من الأساس، فنحن نتمنى استمراره مع الفريق حتى اعتزاله؛ لأنه رمز من رموز النادي".

 

ويواجه الزمالك نظيره زد، يوم الخميس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الـ23 من بطولة الدوري المصري.

وخاض فريق الزمالك 31 مباراة حتى الآن، ويتبقى له 3 مباريات على نهاية بطولة الدوري، حيث فاز في 16 مباراة وتعادل 7، وخسر في 8 مواجهات.

يذكر أن الزمالك مخصوم منه 3 نقاط الخاصة بالانسحاب من مباراة القمة أمام الأهلي بالدور الثاني من بطولة الدوري.

الدوري المصريأحمد سيد زيزونادي الزمالك

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