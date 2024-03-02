سرقة خطة تأمين أولمبياد 2024.. القضاء الفرنسي يصدر هذا الحكم

أصدرت محكمة فرنسية حكمًا بالسجن لمدة 7 أشهر بحق رجل وُجهت له تهمة سرقة جهاز كمبيوتر يحتوي على خطط لتأمين الألعاب الأولمبية باريس 2024، وذلك بداية الأسبوع الماضي.

وقالت تقارير إخبارية فرنسية إن المشتبه به مثُل، يوم الجمعة، أمام محكمة في العاصمة الفرنسية باريس لمقاضاته بسبب سرقة جهاز حاسوب، فضلاً عن وحدتين لتخزين المعلومات كانتا تحملان خطة تأمين الألعاب الأولمبية المقبلة، وذلك من داخل قطار، قبل أن تحكم عليه بالسجن لمدة 7 أشهر.

وأثارت القضية ضجة واسعة في فرنسا في بداية الأسبوع، في أعقاب سرقة حقيبة تحتوي على جهاز كمبيوتر ووحدتين لتخزين المعلومات، حيث تم تخزين الخطط الأمنية لدورة الألعاب الأولمبية في باريس، فيما راجت معلومات متضاربة حول تخوف الجهات المنظمة من تسريب الخطة الأمنية.

وسيكون للعاصمة الفرنسية باريس، شرف استضافة دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، بين 26 يوليو و11 أغسطس 2024، وذلك بمشاركة أكثر من 10 آلاف رياضي من 206 بلدان.