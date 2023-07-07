تادي بوجاتشر يفوز بالمرحلة السادسة من سباق فرنسا للدراجات
فاز السلوفيني تادي بوجاتشر بالمرحلة السادسة من سباق فرنسا للدراجات، والتي امتدت مسافة 144.9 كيلومتر من تارب إلى كوتريتس، اليوم الخميس، محققا أفضلية نسبية على الدنماركي يوناس فينجارد حامل اللقب الذي ارتقى لصدارة الترتيب العام.
وصمد المتسابق السلوفيني، الذي تراجع أمام فينجارد أمس الأربعاء في أول مرحلة جبلية من السباق، أمام هجوم منافسه قبل أن ينطلق منفردا ليصعد مرتفع كويري كامباك ويهزم متسابق جامبو فيسما بفارق 24 ثانية.
وبعدما تعثر الأسترالي جاي هيندلي، الذي انتزع صدارة الترتيب العام، أمس الأربعاء، قبل قمة مرتفع كول دو تورماليه، قاتل فينجارد وبوجاتشر للفوز بالمرحلة في المرتفع الأخير.
وشن بوجاتشر هجوما قبل 2.7 كيلومتر على خط النهاية، ليباغت فينجارد بعدما بذل فريق المتسابق الدنماركي قصارى جهده ليساعده على الفوز.
وقال بوجاتشر (24 عاما): "كنت قلقا، هذا أمر طبيعي بعد أداء يوناس الرائع بالأمس. عندما بدأ (فريق جامبو فيسما) في تنفيذ الاستراتيجية في تورماليه، قلت في نفسي سحقا، سيتكرر ما حدث بالأمس، حينها سيتعين علينا حزم حقائبنا والرحيل".
وأضاف: "لكن لحسن الحظ، كانت ساقاي بحالة جيدة وتمكنت من اللحاق به في تورماليه بأريحية، وعندما شعرت أن الوقت مناسب، هاجمت".
وكان الهجوم قويا وتراجع فينجارد على الفور في وقت انقلبت فيه الأدوار، إذ اضطر حامل اللقب لبذل قصارى جهده لتقليل الخسائر.
وقال بوجاتشر متسابق فريق الإمارات: "لن أقول إنه ثأر، لكن من الجميل الفوز اليوم وتعويض الزمن المهدر. أشعر بالارتياح، أفضل حالا بكثير الآن".