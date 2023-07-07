تادي بوجاتشر يفوز بالمرحلة السادسة من سباق فرنسا للدراجات

وصمد المتسابق السلوفيني، الذي تراجع أمام فينجارد أمس الأربعاء في أول مرحلة جبلية من السباق، أمام هجوم منافسه قبل أن ينطلق منفردا ليصعد مرتفع كويري كامباك ويهزم متسابق جامبو فيسما بفارق 24 ثانية.

وبعدما تعثر الأسترالي جاي هيندلي، الذي انتزع صدارة الترتيب العام، أمس الأربعاء، قبل قمة مرتفع كول دو تورماليه، قاتل فينجارد وبوجاتشر للفوز بالمرحلة في المرتفع الأخير.

وشن بوجاتشر هجوما قبل 2.7 كيلومتر على خط النهاية، ليباغت فينجارد بعدما بذل فريق المتسابق الدنماركي قصارى جهده ليساعده على الفوز.