أهداف مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية (فيديو)
تقدم فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بهدف لصالح فريقه في شباك الأهلي المصري، خلال مباراة الفريقين في ختام نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وفي الدقيقة 41 نجح فينسيوس جونيور في استغلال خطأ محمود متولي مدافع الأهلي، الذي فشل في تشتيت الكرة، ليخطفها جونيور الذي انفرد بمرمى محمد الشناوي ولعب الكرة "لوب" وأحرز الهدف الأول لريال مدريد .
ومع بداية الشوط الثاني أضاف فالفيردي الهدف الثاني لريال مدريد، بعد متبعة لكرة مرتدة من الشناوي، سددها ببراعة في الشباك.
يذكر أن الهلال السعودي تأهل إلى نهائي مونديال الأندية بعد فوزه على فلامنغو البرازيلي بنتيجة 3-2، أمس الثلاثاء.
وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة الخامسة، وفشل في المرات الأربع السابقة نسخ 2006 و2012 و2020 و2021 في العبور للمباراة النهائية.
وتوج ريال مدريد باللقب المونديالي 4 مرات في نسخ 2014 و2016 و2017 و2018.
تقابل الفريقان من قبل في مواجهة واحدة يوم 4 أغسطس 2001، في تجربة ودية على استاد القاهرة فاز فيها الأهلي بنتيجة 1-0 بهدف النيجيري صنداي إيبيجي.