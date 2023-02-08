أهداف مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية (فيديو)

تقدم فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بهدف لصالح فريقه في شباك الأهلي المصري، خلال مباراة الفريقين في ختام نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وفي الدقيقة 41 نجح فينسيوس جونيور في استغلال خطأ محمود متولي مدافع الأهلي، الذي فشل في تشتيت الكرة، ليخطفها جونيور الذي انفرد بمرمى محمد الشناوي ولعب الكرة "لوب" وأحرز الهدف الأول لريال مدريد .

ومع بداية الشوط الثاني أضاف فالفيردي الهدف الثاني لريال مدريد، بعد متبعة لكرة مرتدة من الشناوي، سددها ببراعة في الشباك.