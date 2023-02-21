عثروا على جثته في منزله.. وفاة جيان كايو حارس مرمى إيتوانو البرازيلي عن عمر يناهز 21 عاما

وأضاف البيان: "ببالغ الحزن والأسى، يؤكد نادي إيتوانو وفاة اللاعب جيان كايو جوميز سواريس. تم العثور على الجثة في منزله، ليلة السبت 18 فبراير/شباط الحالي. كان حارس المرمى جيان كايو، المولود في بارانا، يبلغ من العمر 21 عامًا".

وأضاف البيان: "وصل إلى فريق إيتوانو تحت 20 عامًا في عام 2021 وكان لاعبًا أساسيًا في بطولة باوليستا في ذلك العام، وبداية في كأس ساو باولو 2022 وأيضًا في باوليستاو في نفس العام. وامتلك جيان كايو الجودة والمستقبل الواعد، وقد انضم إلى الفريق الأول الموسم الحالي".

وتابع النادي في بيانه: "نأسف بشدة لهذه الخسارة الكبيرة، ونوجه صلواتنا إليه ولعائلته وأصدقائه. ويقدم النادي كل الدعم والاهتمام اللازمين للعائلة في هذا الوقت العصيب. في أقرب وقت ممكن، وبعد موافقة السلطات والأسرة، سوف نكشف عن معلومات إضافية".

وتم العثور على كايو ميتا في منزله، مساء السبت، حيث لعب ناديه مباراة مثيرة يوم الأحد الماضي، حيث فاز 2-صفر على سانتو أندري.