استقبل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وفدا من مشجعيه "المسلمين" مساء اليوم الاثنين، وذلك تزامنًا مع بداية مباريات الدوري الممتاز.

أعلن نادي مانشستر يونايتد عن تدشين أول رابطة لمشجعي الفريق من المسلمين، باسم "MUMSC".

ونشر نادي مانشستر يونايتد صورًا من زيارة رابطة مشجعي الفريق المسلمين، إلى ملعب "أولد ترافورد"، وقال: "مرحبًا بكم في عائلتنا".

يذكر أن مانشستر يونايتد استهل مشواره في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، بتحقيق فوز صعب 1-صفر على ضيفه فولهام يوم الجمعة الماضي.

وكانت معنويات مشجعي يونايتد مرتفعة قبل المباراة الأولى في الموسم الجديد، بعدما أعلن النادي عن أربع صفقات جديدة إلى جانب الوجوه الجديدة في مجلس الإدارة.