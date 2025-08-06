مقتل نجم الكرة الفلسطينية أثناء انتظار المساعدات في غزة

أعلن اتحاد الكرة الفلسطيني عن استشهاد نجم الكرة الفلسطينية السابق سليمان العبيد، لاعب منتخب فلسطين ونادي خدمات الشاطئ، بعد أن استهدفت القوات الإسرائيلية مواطنين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية جنوب قطاع غزة، اليوم الأربعاء.

وفي بيان نعي مؤثر، استذكر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مسيرة العبيد الحافلة بالعطاء، ونعته بألقابه التي حملت محبة الجماهير وتقدير النقاد، ومنها: "الغزال، الجوهرة السمراء، هنري فلسطين، وبيليه الكرة الفلسطينية".

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الراحل سليمان العبيد، من مواليد 24 مارس عام 1984 في قطاع غزة، متزوج وأب لولدين وثلاث بنات.

وبدأ مسيرته في ناديه الأم خدمات الشاطئ، ثم انتقل إلى الضفة الغربية، ملتحقًا بصفوف نادي مركز شباب الأمعري، من أعوام 2009 إلى 2013، وتوج معه بلقب أول نسخة لدوري المحترفين في موسم 2010-2011.

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بعد الأمعري، عاد العبيد إلى خدمات الشاطئ ولعب له لموسم واحد، ثم التحق بصفوف نادي غزة الرياضي وحصل معه على لقب هداف الدوري الممتاز في المحافظات الجنوبية في موسم 2015-2016، مسجلا 17 هدفًا.

خلال مسيرته الرياضية المظفرة، سجل العبيد أكثر من 100 هدف، ليكون من ألمع نجوم الكرة الفلسطينية، وأيقونة ستظل محفورة في ذاكرة الجماهير.