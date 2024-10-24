ميسي يبرئ سالم الدوسري من أخطر اتهام

يمر سالم الدوسري بمرحلة صعبة في مسيرته الكروية بالتحديد مع المنتخب السعودي بعد إهداره ركلة جزاء في تصفيات كأس العالم 2026 أمام البحرين.

ويتعرض نجم الهلال الحالي للكثير من الانتقادات بسبب هذا الأداء، وبالإضافة إلى ذلك يتم اتهامه إنه لا يقدم أفضل ما لديه مع المنتخب السعودي بينما ينفجر في صفوف "الزعيم" محليًا وآسيويًا وربما يكون أحد أفضل اللاعبين المحليين في دوري روشن السعودي للمحترفين.

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ليس أول من يتعرض لهذا الاتهام

لا يعد سالم الدوسري هو اللاعب الوحيد الذي تعرض لمثل تلك الاتهامات مع منتخب بلاده، فقد سبقه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الحالي وبرشلونة السابق.

طيلة مسيرة ميسي لاحقه عار عدم تقديم كل شيء لديه لصالح المنتخب الأرجنتيني والفوز بكل شيء في المقابل مع برشلونة، وكان ذلك سببًا رئيساً في الكثير من الضغوط التي تم تصديرها لميسي.

لم تهتم الجماهير لحقيقة تحقيقه لذهبية الأولمبياد، ولا لوصوله إلى نهائي كأس العالم بعد 24 عامًا من الغياب ولا الوصول إلى نهائي كوبا أمريكا مرتين، ووضعت كل تركيزها على الإخفاق فقط.

ولكن تغير كل شيء مع تولي ليونيل سكالوني تدريب الأرجنتين ليصنع منتخبًا قويًا قادرًا على التنافس حتى في غياب ميسي، لتشكل بعدها عودة نجم إنتر ميامي الحالي للفريق قوة إضافية.

منذ تلك اللحظة بدأت انطلاقة ميسي الحقيقية مع المنتخب الأرجنتيني الذي لم يخسر سوى بطولة واحدة منذ ذلك التاريخ، وكانت في 2019 وبالتحديد في كوبا أمريكا.

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السر في الهلال وجيسوس

يشبه موقف ميسي كثيرًا وضع سالم الدوسري الحالي، فالنجم السعودي لا يهم ما الذي يحققه محليًا مع الهلال، ولكن الأهم هو ما لا يحققه مع المنتخب السعودي.

لكن الفارق الواضح هنا بين مستوى سالم في المنتخب السعودي وفي الهلال هو جودة كل من حوله، بداية من المدير الفني مرورًا باللاعبين الاحتياط والأساسيين.

يملك الهلال بالفعل منظومة جيدة قائمة بذاتها يستطيع من خلالها أن يحقق النتائج الرائعة التي يحققها في الوقت الحالي، ولو قمنا برفع الدوسري منها ووضعنا أي لاعب آخر بمعايير جورجي جيسوس ستستمر المنظومة.

والدوسري هنا ليس استثناء، قم بإبعاد أي لاعب من قائمة الهلال وضع لاعباً يلتزم بما يقدمه له جيسوس من تعليمات وسترى "الزعيم" كما هو، ربما يتأثر قليلًا، لكن ذلك سيكون بالحد الأدنى من التأثير في ظل قوة منظومة المدرب البرتغالي.

إذًا فمشكلة الدوسري الأساسية ليس في أنه يقدم أفضل ما لديه في الهلال، لكن في كونه لا يملك من الأدوات ما يساعده على تقديم أحسن مستوياته مع المنتخب السعودي.

سابقة جيدة

يعد المستوى السابق لسالم الدوسري في صفوف المنتخب السعودي مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد خير دليل على براءة اللاعب.

مع الإيطالي روبرتو مانشيني لا يعد الدوسري هو اللاعب الوحيد موضع ذلك الاتهام، فالجميع يقدمون مستويات سيئة، والكل لا يستطيع أن يفيد "الأخضر" في نظر الجماهير.

لكن المتهم الأول هنا يجب أن يكون مانشيني، الذي يفشل مرارًا وتكرارًا في إثبات نفسه، ومعه يظهر جميع نجوم دوري روشن السعودي بشكل مُحبط غير معتاد، رغم إنهم أنفسهم كانوا نجومًا متوهجين تحت قيادة المدرب الفرنسي السابق للأخضر.