ليفربول ومانشستر يونايتد ينافسان الاتحاد السعودي في صفقة مهمة
دخل ناديا ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيان، في صراع مع نادي الاتحاد السعودي، للفوز بخدمات النيجيري أديمولا لوكمان، جناح أتلانتا الإيطالي.
لوكمان صاحب الـ26 عامًا، يلعب في صفوف أتلانتا، منذ صيف 2022، عندما انضم قادمًا من لايبزيغ الألماني.
وسجل لوكمان 3 أهداف "هاتريك" في نهائي الدوري الأوروبي 2024 ضد باير ليفركوزن الألماني، ليقود فريقه للفوز (3-0) وتحقيق اللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.
ونشرت صحيفة "كاليتشو ميركاتو الإيطالية، تقريرًا قالت فيه إن ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد أبديا اهتمامهما بلاعب أتلانتا لوكمان، كما ظهر تشيلسي في الصورة من بعيد.
وأضافت: "لوكمان كان على رادار نادي الاتحاد السعودي، والذي كان يسعى لشراء عقد المهاجم النيجيري، بعد تألقه في الدوري الأوروبي".
وكشفت الصحيفة الإيطالية أن نادي أتلانتا حدد سعر بيع لوكمان بـ 60 مليون يورو، لأي ناد يرغب في شرائه.
ويجيد المهاجم النيجيري اللعب في مركزي المهاجم والجناح الأيسر، ويرتبط بعقدٍ سارٍ مع أتلانتا حتى يونيو 2026.
وشارك لوكمان في 41 مباراة مع فريقه الإيطالي بالمسابقات كافة خلال الموسم الماضي، وسجل 15 هدفًا، وقدم 8 تمريرات حاسمة.