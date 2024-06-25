ليفربول ومانشستر يونايتد ينافسان الاتحاد السعودي في صفقة مهمة

لوكمان صاحب الـ26 عامًا، يلعب في صفوف أتلانتا، منذ صيف 2022، عندما انضم قادمًا من لايبزيغ الألماني.

وسجل لوكمان 3 أهداف "هاتريك" في نهائي الدوري الأوروبي 2024 ضد باير ليفركوزن الألماني، ليقود فريقه للفوز (3-0) وتحقيق اللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.

ونشرت صحيفة "كاليتشو ميركاتو الإيطالية، تقريرًا قالت فيه إن ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد أبديا اهتمامهما بلاعب أتلانتا لوكمان، كما ظهر تشيلسي في الصورة من بعيد.

وأضافت: "لوكمان كان على رادار نادي الاتحاد السعودي، والذي كان يسعى لشراء عقد المهاجم النيجيري، بعد تألقه في الدوري الأوروبي".

وكشفت الصحيفة الإيطالية أن نادي أتلانتا حدد سعر بيع لوكمان بـ 60 مليون يورو، لأي ناد يرغب في شرائه.