تحديد موعد عودة جود بيلينغهام
كشفت صحيفة "ماركا" موعد عودة الإنجليزي جود بيلينغهام للمشاركة مع ريال مدريد.
ويغيب بيلينغهام عن ريال مدريد بعد تعرضه للإصابة في الكاحل الأيسر في فوز الميرنغي 4/0 على جيرونا، يوم 10 فبراير في الدوري الإسباني.
ووفقا للصحيفة فإن بيلينغهام بدأ العد التنازلي للعودة إلى الملاعب، ويريد الجهاز الفني لريال مدريد عودة الإنجليزي أمام فالنسيا قبل أربعة أيام من مواجهة لايبزيغ.
ويلعب ريال مدريد مع فالنسيا على ملعب ميستايا يوم السبت 2 مارس قبل أن يستضيف لايبزيغ على سانتياغو برنابيو يوم 6 مارس في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.
وأوضحت "ماركا" أن فكرة ريال مدريد أنه إذا كان بيلينغهام لائقًا وتدرب بشكل طبيعي قبل مواجهة فالنسيا، فسيلعب.
وأكدت أن اللاعب نفسه سيكون له الكلمة الأخيرة بشأن جاهزيته.
وشارك بيلينغهام في 29 مباراة مع ريال مدريد في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل فيها 20 هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة.
أخبار سارة
وتدرب أنطونيو روديغر بالفعل مع بقية لاعبي الفريق الأول ومع وجود إمكانية للعب أمام إشبيلية يوم الأحد المقبل في الليغا.
وبحسب "ماركا" فإن ريال مدريد تلقى أخبارا سارة بمشاركة الحارس تيبو كورتوا في تدريبات الفريق، أمس الأربعاء، حيث يتعافى من إصابة بقطع في الرباط الصليبي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا لم يعان كورتوا من أي انتكاسات فسيشارك في جلسات العمل بعد فترة التوقف الدولي في مارس المقبل.
كما يبدو أن إيدير ميليتاو يتعافى بشكل أسرع من كورتوا، ومن المحتمل أن يعود المدافع البرازيلي في الأسبوع الثاني من أبريل المقبل.