تحديد موعد عودة جود بيلينغهام

كشفت صحيفة "ماركا" موعد عودة الإنجليزي جود بيلينغهام للمشاركة مع ريال مدريد.

ويغيب بيلينغهام عن ريال مدريد بعد تعرضه للإصابة في الكاحل الأيسر في فوز الميرنغي 4/0 على جيرونا، يوم 10 فبراير في الدوري الإسباني.

ووفقا للصحيفة فإن بيلينغهام بدأ العد التنازلي للعودة إلى الملاعب، ويريد الجهاز الفني لريال مدريد عودة الإنجليزي أمام فالنسيا قبل أربعة أيام من مواجهة لايبزيغ.

ويلعب ريال مدريد مع فالنسيا على ملعب ميستايا يوم السبت 2 مارس قبل أن يستضيف لايبزيغ على سانتياغو برنابيو يوم 6 مارس في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وأوضحت "ماركا" أن فكرة ريال مدريد أنه إذا كان بيلينغهام لائقًا وتدرب بشكل طبيعي قبل مواجهة فالنسيا، فسيلعب.