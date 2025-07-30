برشلونة سيسمح بخروجه.. هل يكون ليفاندوفسكي مفاجأة الميركاتو السعودي؟

كتب – نور الدين ميفراني

يخشى نادي برشلونة رحيل مهاجمه ونجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم أن اللاعب عبّر عن ارتياحه برفقة عائلته في إسبانيا ويحظى بثقة الألماني هانزي فليك، المدير الفني للبارسا.

ويأتي خوف برشلونة في ظل اهتمام عدة أندية في دوري روشن للمحترفين بالمهاجم البولندي، البالغ 36 عامًا، ولأن عقده ينتهي صيف 2026.

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ورغم تقدمه في العمر، فما زال ليفاندوفسكي يتمتع بلياقة بدنية رائعة وهدافًا بارزًا، ورغم إصابته في نهاية الموسم الماضي لكنه سجل 42 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة في 52 لقاءً.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "موندو يبورتيفو"، فإن الأندية السعودية تعرض على اللاعب عقودًا تتجاوز الموسم الواحد وقد تضع أمام ليفاندوفسكي عقدًا لـ3 أو 4 مواسم براتب خيالي؛ ما يدفعه للتفكير في الرحيل خصوصًا مع تقدمه في السن، وسيفكر بشكل جدي في عقد مالي كبير لنهاية مسيرته كلاعب.

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وأضاف التقرير: "الأمر الذي يخيف برشلونة أيضًا هو أن فترة الانتقالات في السعودية تنتهي يوم الـ10 من سبتمبر بعد نهاية فترة الانتقالات في أوروبا بـ10 أيام، وهو ما يضع الفريق في ورطة حال رحيل المهاجم البولندي".

ولم يعد دوري روشن السعودي يحظى باهتمام لاعبين كبار في السن بل تجاوز ذلك للتعاقد مع نجوم كبار ونجوم ومواهب شابة، كما زادت شعبية الدوري واهتمام جماهير كرة القدم بالأندية السعودية ونجومها.

وحسب "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة سيتفهم قرار ليفاندوفسكي حال قرر الرحيل مبكرًا، لكونه سيجلب للفريق مبلغًا ماليًّا مهمًّا من الأندية السعودية بسبب بقاء موسم وحيد في عقده، لكن المدرب هانزي فليك يرغب في بقائه ويعتبره قطعة مهمة في مشروعه للموسم المقبل.