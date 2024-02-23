سبب نقل علي البليهي إلى المستشفى

كشفت صحيفة "الرياضية" سبب نقل علي البليهي مدافع الهلال إلى المستشفى.

ووفقًا للصحيفة فقد تسببت نزلة معوية في نقل علي البليهي مدافع الهلال إلى المستشفى، اليوم الجمعة.

وأوضحت أن اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا شعر بآلام فور نهاية الهلال مع سباهان أصفهان في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بفوز الزعيم 3/1 ليتأهل إلى ربع النهائي.

وأضافت أن البليهي بدأ يشعر بالألم، في وقت مبكر من يوم الخميس، وزاد الأمر قبل انطلاقة المباراة، التي شارك فيها بالكامل، ليتم نقل إلى المستشفى.