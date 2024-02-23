سبب نقل علي البليهي إلى المستشفى
كشفت صحيفة "الرياضية" سبب نقل علي البليهي مدافع الهلال إلى المستشفى.
ووفقًا للصحيفة فقد تسببت نزلة معوية في نقل علي البليهي مدافع الهلال إلى المستشفى، اليوم الجمعة.
وأوضحت أن اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا شعر بآلام فور نهاية الهلال مع سباهان أصفهان في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بفوز الزعيم 3/1 ليتأهل إلى ربع النهائي.
وأضافت أن البليهي بدأ يشعر بالألم، في وقت مبكر من يوم الخميس، وزاد الأمر قبل انطلاقة المباراة، التي شارك فيها بالكامل، ليتم نقل إلى المستشفى.
وكرر الهلال فوزه 3/1 على سباهان أصفهان وهي نتيجة مباراة الذهاب، ليتأهل الزعيم إلى ربع النهائي بنتيجة إجمالية 6/2.
وسيلعب الهلال، الشهر المقبل، مع مواطنه الاتحاد في ربع النهائي.
ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 56 نقطة من 20 مباراة ويتقدم بـ7 نقاط عن النصر الثاني.
وسيلعب الهلال مع الاتفاق في الدوري السعودي، ثم يلاقي الاتحاد، يوم 1 مارس، في الدوري السعودي أيضًا، على أن تقام مواجهتي الزعيم والعميد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا يوم 5 و12 مارس.