الهلال يدرس قرارا صادما ضد نيمار

كشفت تقارير إعلامية أن نادي الهلال السعودي يدرس اتخاذ قرار صارم تجاه البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الفريق.

ويواصل نيمار التدريبات التأهيلية تمهيدًا لعودته إلى الملاعب خلال الفترة المقبلة، بعدما تعرَّض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي أكتوبر الماضي.

وكان جورجي جيسوس، مدرب الهلال، يسعى للاستفادة من خدمات نجمه البرازيلي، وبناء على ذلك قرر بيع ميشيل ديلغادو، وقيد قائد "السليساو" في قائمة الفريق بدلًا منه.

ولكن وفقًا لِما نقله برنامج "برا الـ18"، الذي يعرض عبر شبكة قنوات "SSC"، فإن جيسوس يدرس إسقاط اسم نيمار من قائمة الفريق، لعدم اكتمال جاهزيته خلال الفترة الحالية، على أن يتم قيده بالنصف الثاني من الموسم أي خلال الميركاتو الشتوي.

وأوضح البرامج، أن "الهلال في هذه الحالة، لن يفرط في خدمات الظهير البرازيلي رينان لودي، وسيكون الحسم في موقف نيمار الأخير للتقرير الطبي المقرر استلامه خلال الـ48 ساعة المقبلة ومدى إمكانية جاهزيته".

وشدد التقرير: "بحسب المصدر يؤكد أن نيمار لن يكون جاهزًا، لذلك يدرس النادي إسقاط اسمه في الميركاتو الصيفي الحالي، وسيتم إعادة النظر في الفترة الشتوية".

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن الهلال يتطلع للتعاقد مع صفقة هجومية جديدة، وتشير جميع الاتجاهات إلى ضم الفرنسي كينغسلي كومان، جناح بايرن ميونخ الألماني.

ويلعب نيمار مع الهلال منذ الموسم الماضي بعدما انتقل من صفوف باريس سان جيرمان، ولكن لسوء حظه تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي جعلته يغيب عن جميع المباريات منذ أكتوبر 2023.