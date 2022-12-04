رد فعل فايزة العماري في المدرجات مع تألق مبابي أمام بولندا (فيديو)

وجذب مبابي دفاع بولندا نحوه، ومرر الكرة إلى جيرو الذي استغل مساحة فارغة في منطقة الجزاء، وسدد كرة في شباك الحارس شتينسني، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف في البطولة الجارية.

وسجل مبابي بذلك هدفيه الرابع والخامس في مونديال قطر، وأصبح أول لاعب يسجل 9 أهداف في كأس العالم قبل أن يبلغ عامه الـ 24، ووصل الآن إلى نفس رصيد ليونيل ميسي قائد الأرجنتين البالغ من العمر 35 عامًا.

ونجح مبابي بذلك في نسيان أحزانه في بطولة أوروبا، العام الماضي، عندما أهدر ركلة ترجيح حاسمة أهدت سويسرا بطاقة التأهل لدور الثمانية بعد التفوق في ركلات الترجيح وعقب التعادل 3-3.