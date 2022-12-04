رد فعل فايزة العماري في المدرجات مع تألق مبابي أمام بولندا (فيديو)
رصدت كاميرا مباراة فرنسا وبولندا في دور الـ16 كأس العالم كرة القدم 2022، ردة فعل فايزة العماري والدة النجم كيليان مبابي، بعد تسجيل نجلها الهدف الثالث للديوك في الشباك البولندية.
وقدم كيليان مبابي أداءً مذهلًا وبات أوليفييه جيرو الهداف التاريخي لفرنسا لتفوز حاملة اللقب 3-1 على بولندا وتبلغ دور الثمانية في كأس العالم لكرة القدم اليوم الأحد.
وبعد إحراز مبابي الهدف الثاني التقطت كاميرا المباراة صورة لفايزة العماري والدة مبابي وهي سعيدة بتألق نجلها وإحرازه ثنائية في المباراة.
وجذب مبابي دفاع بولندا نحوه، ومرر الكرة إلى جيرو الذي استغل مساحة فارغة في منطقة الجزاء، وسدد كرة في شباك الحارس شتينسني، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف في البطولة الجارية.
وسجل مبابي بذلك هدفيه الرابع والخامس في مونديال قطر، وأصبح أول لاعب يسجل 9 أهداف في كأس العالم قبل أن يبلغ عامه الـ 24، ووصل الآن إلى نفس رصيد ليونيل ميسي قائد الأرجنتين البالغ من العمر 35 عامًا.
ونجح مبابي بذلك في نسيان أحزانه في بطولة أوروبا، العام الماضي، عندما أهدر ركلة ترجيح حاسمة أهدت سويسرا بطاقة التأهل لدور الثمانية بعد التفوق في ركلات الترجيح وعقب التعادل 3-3.
وضغطت فرنسا، التي ستلعب مع إنجلترا أو السنغال على بطاقة الظهور في قبل النهائي، من البداية لكنها انتظرت حتى قرب الاستراحة عندما هز جيرو الشباك ورفع رصيده إلى 52 هدفًا مع بلاده، ثم حسم مبابي الانتصار بتسديدة قوية في الدقيقة 74، وقبل أن يضيف هدفًا ثالثًا في الوقت بدل الضائع.
وصنعت بولندا، التي تظهر في الأدوار الإقصائية لأول مرة، منذ 1986، وكانت تحلم بظهورها الأول في دور الثمانية منذ 1982، فرصة خطيرة في الشوط الأول، لكن خط وسط فرنسا منع إمداد المهاجم روبرت ليفاندوفسكي الذي قلص الفارق من ركلة جزاء في الثواني الأخيرة.
وشارك هوجو لوريس حارس فرنسا في مباراته الدولية رقم 142 وبات يتقاسم الرقم القياسي في بلاده مع ليليان تورام، واستجمع خبرته عندما أنقذ فرصة خطيرة من بيوتر جيلينسكي.