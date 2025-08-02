كارثة من محمد عواد.. أول فيديو لأهداف بروكسي في الزمالك (شاهد)

أصاب فريق الزمالك جماهيره بحالة من القلق بعد خسارته ودياً أمام منافسه بروكسي الناشط في دوري القسم الثاني بنتيجة 1-3 قبل أيام قليلة من افتتاح مشواره ببطولة الدوري المصري لكرة القدم.

ويلعب الزمالك ضد مضيفه سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل على استاد هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية في الجولة الأولى بالدوري المصري.

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وسجل أهداف فريق بروكسي وليد عطية وعمرو مرعي وحسن موسى بينما أحرز للزمالك اللاعب المغربي عبد الحميد معالي.

وانتشر أول مقطع فيديو من أهداف المباراة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

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وتداول مشجعو الزمالك لعبة هدف بروكسي الذي سجله وليد عطية من ضربة رأس إثر كرة عرضية حولها في مرمى الحارس محمد عواد.

وارتكب عواد خطأ فادحاً في إبعاد رأسية مهاجم بروكسي ما أدى لدخول الكرة في شباكه بغرابة.

هدف وليد عطية مهاجم نادي بروكسي في مرمى الزمالك بعد اسيست لمحمد يسري في المباراة الودية التي أقيمت بينهما أمس وانتهت بفوز بروكسي بثلاثة أهداف مقابل هدف متابعة/محمد الشامي Posted by ‎ميديا الممتاز ب‎ on Saturday, August 2, 2025

وكان الزمالك قد خاض عدة مباريات ودية تحت قيادة مدربه الجديد البلجيكي يانيك فيريرا حيث فاز على فريق رع بنتيجة 1-0 بهدف سجله ناصر ماهر ثم تغلب على نادي الشمس بنتيجة 5-4 بأهداف التونسي سيف الدين الجزيري وأحمد شريف وأحمد حمدي وناصر منسي والأنغولي شيكو بانزا الوافد الجديد.

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وتلقى الفريق الهزيمة أمام وادي دجلة بهدف دون رد ثم فاز على غزل المحلة بنتيجة 2-1 عن طريق ناصر منسي وسيف الجزيري قبل الخسارة أمام بروكسي.