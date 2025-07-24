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رياضة

4 صور رائعة من إجازة نجم الهلال السعودي وزوجته (شاهد)

4 صور رائعة من إجازة نجم الهلال السعودي وزوجته (شاهد)
جواو كانسيلو وزوجتهالمصدر: غيتي إيمجز
إرم نيوز
إرم نيوز
24 يوليو 2025، 7:05 م

قضى النجم البرتغالي جواو كانسيلو، مدافع نادي الهلال السعودي، إجازة صيفية رومانسية مع زوجته دانييلا ماتشادو في مدينة بودروم التركية، حيث نشرت الزوجة صوراً خلابة عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، أظهرت فيها لحظات الاسترخاء والرفاهية التي يعيشها الثنائي خلال رحلتهما.

  

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وكان كانسيلو، قد انضم إلى الهلال صيف 2024 بعقد يمتد لثلاث سنوات، وظهر بمستوى متميز خلال الموسم الماضي.

اللاعب البرتغالي يستغل فترة الراحة الحالية لاستعادة نشاطه استعداداً للموسم الرياضي المقبل، حيث سيواجه الهلال منافسات قوية في الدوري السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى مشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة.

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صور رائعة من الإجازة

نشرت دانييلا ماتشادو، زوجة كانسيلو صورًا من الإجازة الصيفية لهما في تركيا.

وظهر كانسيلو وزوجته، في حالة استرخاء تام بعيداً عن ضغوط الملاعب، بينما أبرزت الصور المنشورة المناظر الطبيعية الخلابة لبودروم، والتي لاقت تفاعلاً كبيراً من متابعي دانييلا البالغ عددهم 1.28 مليون متابع.

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  وفيما يلي الصور التي نشرتها زوجة كانسيلو من إجازتهما الصيفية:

 

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